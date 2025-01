Imágenes: así está el cruce a Brasil por Paso de Los Libres en la previa al primer fin de semana del 2025

Continúa el cruce de autos y micros se vive este jueves en el cruce Paso de los Libres-Uruguayana, el más concurrido por los turistas argentinos que eligen las playas brasileñas para veranear. “No hay demoras para cruzar a Brasil porque, este año, en el centro de frontera se organizaron para recibir a los turistas con 16 puestos de Migraciones”, aseguró a Elonce la periodista Silvina Oviedo al remarcar: “Ya no es necesario ni bajar del vehículo y es un beneficio, a partir de este año, porque no se demora más de diez minutos.

Según estiman, en esta temporada aproximadamente 1,5 millón de argentinos irán a Brasil y volverán al país por este cruce, que es el más directo para llegar a las playas del sur brasileño.

Es la primera vez en temporada alta que se usa el nuevo sector de Migraciones, inaugurado en marzo, que permitió agilizar muchísimo el cruce. A las seis casillas que existían se sumaron otras 16, ampliando la capacidad a un total de 22 potenciales puestos para el trámite

Así está el cruce a Brasil por Paso de Los Libres en la previa al primer fin de semana del 2025. (foto: Elonce)

“No hay demoras para cruzar a Brasil. (foto: Elonce)

Centro de Frontera Paso de Los Libres - Uruguayana. (foto: Elonce)

“Del lado argentino no hay demoras porque, de hecho, ayer al mediodía cuando estuvo colapsado de turistas, la demora máxima fue de 20 minutos”, remarcó la periodista de Paso de Los Libres. Pero aclaró que, “del lado de Brasil sí demora un poco más el trámite porque son dos o tres casillas de Migraciones y la espera se extiende por tres o cuatro horas, dependiendo del tráfico vehicular en el recambio turístico”.