Andrés Sabella analizó la gestión y los desafíos de la UNER: "Ha sido de los momentos más difíciles"

El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella, reflexionó sobre un 2025 “muy particular y difícil” para el sistema universitario argentine. “Ha sido un año de los más difíciles, en el cual el sistema ha resistido permanentemente al desfinanciamiento, pero también ha resistido ataques que intentan desprestigiarlo. La sociedad argentina quiere seguir teniendo educación pública de calidad”, afirmó.

El titular de la universidad destacó que la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y no docentes es un problema grave. “Hoy el sector necesitaría recomponer sus salarios en un 60% o 70% para recuperar más del 40% que se ha perdido. El alumnado ha perdido becas y financiamiento en cantidad y poder adquisitivo”, explicó. En este sentido, agregó que “las autoridades tenemos una altísima responsabilidad de contener a trabajadores y estudiantes”.

En paralelo, Sabella recordó que este año el sistema universitario celebró los 40 años del Consejo Interuniversitario Nacional, con la presencia de rectores, exministros y referentes del sector. “Fue un espacio para debatir y remarcar la importancia de la educación pública frente a un contexto adverso”, subrayó.

Presupuesto, financiamiento y ley universitaria

Sobre el financiamiento, el rector aseguró que la ley aprobada por la Cámara de Diputados no alcanza a recomponer el presupuesto universitario: “El sistema sigue siendo ajustado, no recupera niveles de 2022-2023 ni siquiera de 2015-2016. El gobierno nacional la vetó, pero hay acciones judiciales que obligan a cumplir con los artículos sobre salarios y becas”. También expresó que “el inicio de clases 2026 es complejo” y “depende de que el gobierno cumpla con la ley”.

El rector enfatizó la necesidad de que el presupuesto nacional contemple a las universidades: “Esto es fundamental para sostener la educación pública y asegurar la continuidad de programas que impactan directamente en el territorio de Entre Ríos”, indicó.

Sabella resaltó que, pese al contexto económico, la UNER mantuvo un fuerte vínculo con la provincia. “En 2025 estuvimos presentes en más de 40 localidades con cerca de 50 programas de extensión, con la participación de más de 700 ciudadanos entrerrianos. Esto demuestra el compromiso de la universidad con el territorio”, explicó.

Gestión territorial y proyectos 2026

El rector describió la estrategia de trabajo para 2026: “Estamos evaluando las acciones en Villaguay y otras localidades para atender necesidades locales. Además, hemos construido pabellones de aulas para la Facultad de Kinesiología, que inauguraremos en los próximos meses”.

Sobre la renovación de autoridades, Sabella recordó que la UNER elegirá un nuevo rector en la Asamblea Universitaria de abril de 2026, con la participación de consejos directivos y decanos.

Finalmente, el rector agradeció a su equipo y a la comunidad universitaria: “Uno termina siendo coordinador de equipos. Gracias al compromiso de docentes, no docentes y estudiantes, la universidad ha podido desarrollar sus actividades normalmente, incluso en un escenario económico muy difícil”.