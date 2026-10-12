Expertos advierten sobre errores comunes al guardar los huevos, descongelar carne y conservar alimentos

Guardar los huevos en la puerta de la heladera es una práctica habitual, pero no es la más recomendable para conservarlos correctamente. Aunque numerosos electrodomésticos incorporan compartimentos diseñados para este alimento, los cambios de temperatura y el movimiento constante de la puerta pueden afectar su conservación.

El ingeniero en tecnología de los alimentos Tomás Gil explicó, en diálogo con Cadena 3, que la puerta es una de las zonas menos estables de la heladera, debido a que queda expuesta al aire exterior cada vez que se abre.

Según el especialista, estas fluctuaciones térmicas pueden favorecer el deterioro de los huevos. Además, los movimientos repetidos aumentan las posibilidades de que se produzcan pequeñas fracturas en la cáscara, lo que puede facilitar el ingreso de microorganismos.

Dónde conviene guardar los huevos

“La mejor forma de conservarlos es dentro de la heladera, pero sacándolos del maple e ingresándolos en un recipiente apto para alimentos sobre el cajón de las frutas y verduras”, detalló Gil.

El objetivo es mantenerlos en una zona interior donde la temperatura resulte más estable. También es importante evitar que entren en contacto con alimentos listos para consumir si existe riesgo de contaminación.

En cuanto a la puerta, el especialista recomendó reservar ese espacio para productos que toleren mejor las variaciones de temperatura, como determinadas bebidas, aderezos y mermeladas, siempre respetando las indicaciones de conservación de cada envase.

Cuánto tiempo se puede conservar el arroz cocido

Durante la entrevista, Gil también abordó uno de los interrogantes frecuentes sobre las sobras de comida: cuánto tiempo puede permanecer el arroz cocido fuera de la heladera.

El especialista explicó que el arroz no es peligroso por sí mismo, pero puede representar un riesgo cuando permanece demasiado tiempo a temperatura ambiente.

Esto se debe a la posible presencia de Bacillus cereus, una bacteria capaz de multiplicarse y producir toxinas en determinadas condiciones. Por ese motivo, recomendó refrigerar el arroz rápidamente, sin dejarlo más de dos horas fuera de la heladera, y consumirlo preferentemente dentro de los dos o tres días.

Qué hacer cuando aparece moho en el queso

Otra de las recomendaciones estuvo relacionada con los hongos que pueden aparecer en los quesos durante su almacenamiento.

Gil explicó que, en determinados quesos de pasta dura, cuando aparece una pequeña zona de moho superficial, puede retirarse la parte afectada junto con un margen adicional de varios centímetros.

Sin embargo, esta práctica no debe aplicarse a los quesos blandos, frescos, rallados o feteados, ya que el moho puede extenderse más allá de la superficie visible. En esos casos, lo más seguro es descartar el producto.

Cómo descongelar la carne de manera segura

El especialista también desaconsejó descongelar carne sobre la mesada o bajo un chorro de agua sin controlar las condiciones de temperatura.

Dejarla a temperatura ambiente puede favorecer la proliferación de microorganismos, especialmente en la superficie, incluso cuando el interior continúa congelado.

La alternativa más segura es trasladar la carne al sector inferior de la heladera con suficiente anticipación y colocarla en un recipiente que impida que sus líquidos entren en contacto con otros alimentos.

También puede utilizarse la función de descongelado del microondas, siempre que la carne se cocine inmediatamente después.

Los riesgos de reutilizar botellas descartables

Finalmente, Gil se refirió a la reutilización de botellas plásticas de un solo uso, una práctica frecuente en los hogares.

El especialista advirtió que estos envases no están diseñados necesariamente para soportar lavados repetidos, desgaste o exposición prolongada al calor.

Además del deterioro del material, la reutilización inadecuada puede dificultar la higiene y favorecer la acumulación de microorganismos.

Por eso, recomendó optar por botellas y recipientes reutilizables específicamente diseñados para estar en contacto con alimentos, mantenerlos limpios y reemplazarlos cuando presenten signos de desgaste.