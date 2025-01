“Diamante es un sueño hecho realidad”, dijo joven jinete que se consagró en el Festival

En la última luna festivalera, Diamante consagró a los nuevos campeones de la jineteada: en la Categoría Bastos, el jinete ganador fue Juan Acevedo; mientras que, en Clinas el nuevo campeón 2025 es Adrián Cabrera.

El campeón de ésta última categoría es oriundo de la localidad de Tabossi, y hasta allí llegó Elonce, donde el joven de 21 años fue recibido en medio de aplausos y mucha emoción.

Era la primera participación de Cabrera en Festival Nacional de Jineteada y Folclore, era su sueño y se le cumplió, con creces.

Exhibiendo orgulloso su premio, el joven recordó que su camino hasta la Reina de las Jineteadas “no fue fácil, pero se dio. Lo más difícil es llegar y estar ahí, en ese momento”, donde los nervios dicen presente. Pero la fuerza y los ánimos del público y sus allegados fue suficiente para darlo todo.

Adrián Cabrera, campeón en Diamante: "un sueño hecho realidad"

“Les agradezco a todos los que estuvieron presentes y este premio es para ellos”, afirmó en diálogo con Elonce. Fiel a su humildad, Cabrera mencionó que el premio “puede ser para cualquier jinete, como se me dio a mí, se le puede dar a muchos, hay que tener fe y demostrar que sí se puede”.

El campeón con su premio

Al explayarse en los agradecimientos, el joven destacó a su hermano “que hizo lo posible para que yo llegue, y al tropillero que siempre me acompaña, que me dio este deporte y está siempre. Esto es para ellos”.

Consultado sobre cuándo comenzó en el mundo de las jineteadas, recordó que fue en pandemia. “Arranqué probando caballos y después empecé montando en fiestas”, expresó para agregar que “Diamante es un sueño hecho realidad, y de la mejor manera. De ahora en más, que venga lo que tenga que venir”.

"Yo tuve mi sueño y hoy lo estoy cumpliendo", dijo Adrián

En su mensaje final, Cabrera envió un aliento a otros jinetes y niños que aspiran a seguir sus pasos. "Que sueñen, porque no hay límites. Yo tuve mi sueño y hoy lo estoy cumpliendo con este premio", dijo, motivando a quienes comparten su pasión por la jineteada.

La emoción de la familia

La familia de Cabrera vivió con intensa emoción la consagración de Adrián. Su madre expresó entre lágrimas: "Siento mucha alegría y emoción". Un amigo de la familia, visiblemente orgulloso, relató: "Sacó el primer premio con un caballo mío, y estoy muy emocionado. Ayer estuvimos en el palo gritando".

Su hermano, por su parte, comentó entre risas: "Él quería estar ahí y lo logró. Yo no quería que estuviera, pero insistió desde la pandemia, y al final no me quedó otra que acompañarlo".

El jinete junto a su familia y la gente de Tabossi

La cuñada de Cabrera también compartió su orgullo, destacando: "Estamos muy orgullosos de él y lo acompañamos en cada detalle, planchándole los pañuelos y apoyándolo en los momentos de nervios".

Finalmente, la intendenta de Tabossi, Elsa Miraglio, expresó su felicidad por el logro de Adrián: "Es un orgullo y un honor. Él fue por sus propios medios, y desde anoche, cuando fue la premiación, estamos llenos de alegría por este premio tan importante que nos trae un joven tan nuestro". Elonce.com