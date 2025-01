“Las fiestas populares son la identidad del pueblo”, dijo El Indio Rojas en Diamante

La 53º edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, se despidió con su quinta luna festivalera. La Reina de las Jineteadas fue transmitida por Elonce en vivo en el marco de “Nuestras Fiestas”, un ciclo que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.

En la última luna del Festival de Diamante, se presentó “El Indio” Lucio Rojas, quien habló con Elonce, tras subirse nuevamente al escenario “Carlos Santa María”.

“Estoy feliz y agradecido, son momentos especiales y esta temporada me está dando unas instancias muy lindas de compartir con la gente”, expresó el cantor.

Indio Rojas: "Las fiestas populares son la identidad del pueblo y Diamante es el Festival"

Tras ello recordó que “llegué a los escenarios de Diamante en el año 2000 y a partir de ahí he venido muchas veces y hay amigos, hay gente que quiero y respeto mucho, que me han dado oportunidades. Por estas calles también tengo muchas serenatas”, dijo al recordar a Jorge, una de las Voces de Montiel con quien compartió “cosas maravillosas” en la ciudad entrerriana.

Por otra parte, Rojas dijo sentir una profunda admiración por Monchito Merlo, quien también estuvo en la última luna de Diamante y compartieron un momento tras sus presentaciones. “Lo conoció hace muchos años y le contaba que en mis pagos es un ídolo y no se imagina lo que la gente baila su música. Hay un respeto y una admiración tremenda”.

Sobre el valor de las fiestas populares, Rojas expresó: “Soy un convencido que las fiestas populares son la identidad del pueblo. Cuando hablás de Diamante, hablás de esta fiesta”.

Defensa de las jineteadas

Finalmente, Rojas habló sobre quienes critican las domas y jineteadas: “Es el momento de defender lo que sentimos, respeto a todos aquellos que sienten y creen, es una opinión más. Yo me crié a caballo, conozco la vida del campo y se lo que significa el caballo para nosotros, y cuando los cantores llegamos a una fiesta popular como ésta, tenemos que decir que la bandera argentina está atada al caballo, es lo que siento y seguramente hay gente que no piensa de la misma manera o no lo va a decir”.

En este sentido, Rojas hizo una defensa apasionada de la tradición, recordando que su padre “con 86 años sigue ensillando y saliendo al campo a ver las vacas; son momentos que tenemos que decir lo que sentimos, el caballo es especial para nosotros y esos que critican si alguna vez tienen la oportunidad de agarrarlo del bozal, seguramente no van a decir lo mismo”. Elonce.com