Preocupa la depredación de dorados a metros del embalse de Salto Grande

Pescadores deportivos del río Uruguay denunciaron que en la “zona de seguridad” de la represa de Salto Grande no hay controles sobre los furtivos. La irregularidad se dio a conocer a través de videos en redes sociales donde se observar que continuamente se encuentran redes de pesca de uso ilegal. Desde la Dirección de Fiscalización de Entre Ríos están al tanto de los hechos y que se encuentran diagramando en un plan para abordar la problemática. La situación, se indicó, revista una complejidad adicional, ya que se trata de un área donde se comparte autoridad entre distintas jurisdicciones, lo cual demanda una coordinación de fuerzas.



“La pesca ilegal invadió el lugar y la fauna ictícola está siendo castigada”, denunció el sitio La Hora del Pique en relación a la situación que se registró a escasa distancia del a represa de Salto Grande, en el río Uruguay. En videos y fotografías que comenzaron a circular entre los aficionados a los deportes náuticos se pueden observar cómo, desde las embarcaciones deportivas, se levantan mayas de pesca con ejemplares de dorados atrapados, algunos de ellos muertos desde hace varios días. Y el lugar donde se registran estos episodios son a escasos metros del embalse, en un lugar done está estrictamente prohibido este tipo de prácticas, además que en ese curso de agua no se permite el uso de mencionado arte de presa.



Los pescadores deportivos ya advirtieron de esta situación a las autoridades y el director de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, Marcelo Sapetti, confirmó que está en conocimiento de la accionar ilícito. El funcionario comentó que mantuvo reuniones con la Asociación de Guías de Pesca de Concordia, quienes acordaron aportar información a campo de dónde se han descubierto las redes de los furtivos.



“Se tienen que detectar los asentamientos (de los pescadores ilegales) para trabajar sobre eso. Hay que ver qué intervención se va a realizar en la zona intangible, con intervención del CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) y las otras fuerzas”, planteó Sapetti. En efecto, en una zona limítrofe con el Uruguay, los controles los debieran hacer fuerza de seguridad de los dos países, así como en la Argentina las instituciones federales náuticas y fronterizas.



Resguardo



La «zona de seguridad» o “intangible” en el río Uruguay es un área que abarca hasta 1 kilómetro aguas abajo de la represa de Salto Grande. Este sector de reserva, en ambas márgenes del río, se encuentra protegido con restricciones específicas para actividades como la pesca, la navegación, la construcción y el desarrollo turístico. Precisamente es este lugar es donde se detectado el accionar de pescadores ilegales sin que hasta el momento se encuentre un freno al accionar desaprensivo.



“Hay que reforzar muchísimo la zona, es de interés intensificar los cuidados y los controles; hay fuerzas que se están sumando, no es fácil, pero lo vamos a hacer, ese es el compromiso”, sostuvo el titular de Fiscalización. (Fuente: Era Verde / Imágenes La hora del pique y @jose.pietra)