Niño entrerriano vendió pochoclos para comprar botines y contó cuál es su sueño

La historia de un pequeño emprendedor entrerriano, tocó los corazones de la comunidad y también resonó a nivel nacional. Su historia, fue difundida inicialmente por su mamá en redes y, luego replicada por la radio de la ciudad. Ítalo, con su determinación y espíritu emprendedor, decidió vender pochoclos para juntar dinero y comprarse los botines que tanto deseaba.En la “Plaza San Martín” de la localidad entrerriana de Gobernador Maciá (Departamento Tala), el pequeño Ítalo de nueve años, vende pochoclos dulces y salados que los prepara su mamá, para poder comprarse botines de fútbol, ya que juega como defensor en el equipo de Martín Fierro de la ciudad, es decir, se desempeña en la misma posición que lo hace el entrerriano, Lisandro Martínez en la Selección Nacional.Tras concretar su sueño, el niño explicó la historia del emprendimiento. “Mi hermana me avisó que íbamos a comprar una bolsa de pororó para hacer pochoclos, entonces yo le dije que me faltaban botines y que podíamos vender para comprármelos”, expresó.Sobre la estructura de costos de su miniemprendimiento, indicó: “Yo puse 100 o 200 pesos, pero mi hermana me dijo que los venda a 500. Son dulces y salados y los hacen mi hermana Priscila y mi mamá Mariana”.Sus mayores ventas fueron “dos personas que compraron tres bolsitas” y el ofrecimiento fue a través de Whatsapp y, después, mediante Instagram, gracias a la difusión de sus vecinos. En medio de la entrevista televisiva, Ítalo buscó los botines y los mostró en cámara.“Juego de 6, en el equipo de Martín Fierro. Mi ídolo es Messi”, explicó y añadió que “el otro finde” usará los botines por primera vez.A sus nueve años de edad, Ítalo sueña con convertirse en futbolista y jinete “cuando sea grande”, dijo a. Además, anticipó que planea seguir con la venta de pochoclo “para comprar ropa y unas botas de cuero, porque las mías ya se están rompiendo”.“Gracias a todos los que me compraron pochoclos y a los que me quisieron regalar botines”, concluyó el niño entrerriano que trascendió en los medios por su emprendimiento.