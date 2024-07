Solidaridad: paciente agradecida, donó su vivienda a un centro médico estatal

Sobre el Instituto de Cardiología

Una mujer que es asistida en el Instituto de Cardiología de Corrientes, donó al centro de salud una casa en agradecimiento por la atención recibida en la institución médica estatal de Corrientes.“Este gesto noble y desinteresado va más allá del valor material; es un testimonio del impacto positivo que nuestra institución puede tener en la vida de las personas. Su espíritu generoso y el compromiso con nuestra comunidad son un verdadero ejemplo para todos", destacaron desde el Instituto.La paciente, que no posee herederos directos, decidió realizar una disposición anticipada para que el Cardiológico luego disponga del inmueble.El Cardiológico cumplirá dentro de poco 38 años de dedicación a la salud -no solo de los correntinos, sino también de toda la región- y se destaca, además de por la calidad asistencia, también por el buen trato al paciente."La donación es una disposición anticipada de voluntad. La señora, que no tiene herederos directos, decidió anticipar su voluntad dejando a nombre del Instituto su propiedad. Ella tiene un gran agradecimiento por la manera en que se le atiende y por ese motivo tuvo la enorme generosidad", dijo a, el director de la institución, Julio Vallejos. "Es la primera vez que recibimos una donación así y nos sorprendió totalmente. Para nosotros es una actitud tremendamente solidaria, loable y de reconocimiento, que nos llena de satisfacción y de honor", agregó.El Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana F. Cabral”, fue creado por ley provincial el 23 de julio de 1986 como un organismo estatal de naturaleza autárquica. Ese mismo año fue concesionada la administración a la Fundación Cardiológica Correntina para la Asistencia, Docencia e Investigaciones Médicas (FUNCACORR), una ONG sin fines de lucro.Es un centro de salud de alta complejidad integrado al sistema sanitario provincial y regional, comprometido con los problemas de salud de su área de influencia en los tópicos relacionados a la asistencia, docencia e investigación en enfermedades cardiovasculares y trasplante renal.El Instituto fue pensado, concebido y diseñado con el objetivo de proporcionar atención médica de excelencia, esencialmente de enfermedades cardiovasculares. Brinda servicios de cobertura, preventivos, diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación, y tiene como recursos la asistencia, la docencia y la investigación médica.