Caso Loan: "Hay gente que está callando y quiere la impunidad", dijo Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló en conferencia de prensa tras la reunión que mantuvo con José Peña, el papá de Loan, y allí manifestó: "Acá hay gente que está callando y quiere la impunidad".



Con respecto al encuentro que tuvo con el papá del menor desaparecido hace casi un mes, Bullrich explicó: “Como ministerio le mostramos la profundización de esta investigación y que estamos involucrados”.



“No hay que desviarse de lo central y sobre quienes son los responsables. No queremos darles herramientas para que desvíen la causa”, manifestó.



Sobre la tardanza en el hallazgo de Loan, la titular sostuvo: “Sabemos que pasó tiempo y que no enteramos tarde, pero el compromiso es absoluto”.



“En nombre del gobierno nos hacemos cargo y seguiremos en contacto. La información sobre cómo sigue el caso la da la Justicia Federal, no damos hipótesis nosotros”, detalló.



Junto a José Peña, la funcionaria ratificó: “Hoy la situación de la familia es difícil después de tantos días, pero creo que se lleva la convicción de que conocemos a fondo la causa. La familia ya cuenta con seguridad personal”.



"Acá hay gente que esta callando y quiere la impunidad", expuso.



Acerca de la actuación de Javier Milei en la causa y la posible reunión que solicitó Peña, Bullrich respondió: “El presidente está también en la investigación y espera que haya un desenlace feliz para acercarse a hablar con ellos, pero no puede responder”.



Luego, tomó la palabra el papá del menor desaparecido y dijo qué cree que ocurrió con su hijo: “Para mí Loan está vivo y lo quiero encontrar sano”.



“Quiero que el que lo tenga me lo devuelva. Pasaron 28 días y no sabemos nada de él”, expresó. Por último, José ratificó que confía en la investigación.