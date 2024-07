Entrerrianos ponderaron el desfile en Gualeguaychú: “Fue espectacular”

Sociedad Gualeguaychú celebró la Independencia Argentina con gran desfile patrio

Se celebró este martes un nuevo desfile patrio con establecimientos educativos, escuelas de danza, fuerzas armadas, tanques en Gualeguaychú durante la mañana para conmemorar los 208 años de la Declaración de la Independencia de nuestro país. A raíz de esto, la gente compartió alas repercusiones de lo vivido.Una mujer comentó a quién fue a ver en el desfile: “Hay amigos, sobrinos y sobrinas.”. A su vez, una pequeña agregó: “Es muy lindo”. Acerca de lo que despierta, la gente argumentó que “patriotismo” es la palabra.Una mujer vino junto a su familia desde Buenos Aires y aportó: “Siempre venimos. Es hermoso con los niños”. Su pareja, en cambio, calificó queOtra mujer añadió: “Hace tantos años que no se veía esto.”. Una niña, por otra parte, admitió que el desfile “es hermoso”. Una niña comentó que “fue re lindo” desfilar con su grupo de danza. “Esperando los tanques”, fue el comentario que realizó otro niño.Otra pequeña eligió su mejor momento en este día: “Fue cuando desfilé. Sentí orgullo”. Una mujer que acompañaba a la menor aseveró: “Es muy lindo que se vuelva a vivir este evento tan grande.. Una señora, por otra parte, expresó: “Es muy lindo, en los años que tengo, estoy muy feliz”.“Es muy bueno el espectáculo. Hacía mucho tiempo no se hacía así, desde que era chico. Esto se tiene que hacer más seguido”, manifestó un hombre. En la misma línea, consideró: “Por otro lado, una mujer pronunció: “”. Asimismo, amplió qué significado tiene este tipo de eventos: “Reivindicar esos valores que habíamos perdido y que los niños de estas generaciones que vienen puedan disfrutar de estas cosas y puedan creer en esta patria y valorar este país”.Otro testimonio valoró la presencia de Veteranos: “Principalmente, el reconocimiento a la gente que fue a Malvinas, que se tenía olvidado. Me encantó”. “Son cosas que no había visto nunca”, afirmó una mujer.