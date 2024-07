Gualeguaychú celebra la Independencia Argentina con gran desfile patrio

Gran desfile patrio

En el marco de los festejos por los 208 años de la declaración de la Independencia Argentina, en Gualeguaychú se desarrolla un el multitudinario desfile cívico-militar, del que participan integrantes de fuerzas armadas y representantes de diversas instituciones locales, entre estas escuelas, ONG, asociaciones civiles, empresas y agrupaciones tradicionalistas.El tradicional desfile comenzó con los discursos inaugurales del gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Mauricio Davico, registróTras un repaso por los acontecimientos históricos que rodean a un nuevo aniversario de la Independencia Argentina, Davico ponderó: “Celebrar este 9 de julio es celebrar la valentía y sentido de una gesta patriótica que fue resultado de un proceso revolucionario que comenzó el 25 de mayo de 1810, una causa recogida y sostenida por verdaderos héroes y patriotas”.“Junto con la euforia por independizarnos y dejar de ser colonia, llegaron los derechos y las responsabilidades; cada mes de julio festejamos la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, de administrar nuestros recursos, de abrir la puerta a los hermanos de otras naciones, de participar de las decisiones de nuestra comunidad, pero no debemos olvidar las responsabilidades como pueblo”, manifestó el mandatario municipal.Y agregó: “Quienes formamos nuestra nación, tenemos la obligación de reforzar cada día el compromiso con la suma de libertades, que es la democracia que vivimos hoy, pero mientras existan desigualdades, la exclusión y la injusticia, en tanto algunos no accedan a derechos básicos, la libertad no será completa porque nadie es independiente si no cuenta con lo que le permite elegir en libertad”.“Las responsabilidades no caducan”, sentenció el intendente e instó a reflexionar “sobre lo que podría mejorar nuestra democracia, hacer crecer nuestra independencia y acercarnos a una libertad extendida a todo el territorio”.Frigerio, por su parte, destacó que esta fecha patria “nos enseña que el país avanza cuando logramos grandes acuerdos, superar las diferencias, hacer que prevalezca el patriotismo y el sueño de ser una nación independiente”.En la oportunidad, el gobernador reflexionó sobre la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, impulsado por el Presidente Javier Milei. “Estamos construyendo un gran acuerdo, que debemos protagonizar todos y que tenemos que cuidar para no volver a cometer los mismos errores del pasado”, sostuvo y fundamentó: “La crisis que vivimos es la peor de los últimos 40 años y es producto de haber estado divididos, sin rumbo claro, sin programa firme; pero hoy se intenta sentar las bases para empezar a crecer porque es hora de ir por más”.“Los entrerrianos, con mucho esfuerzo, nos ponemos de pie. Teníamos que animarnos a hacerlo porque ser independiente es una gran decisión y se trata de dejar atrás la comodidad que dan las cosas servidas, los atajos y las recetas hechas. Ser independientes es tomar decisiones y correr riesgos, no depender de nadie, porque es fue el espíritu que dio origen a nuestro país: la cultura del trabajo, el saber que podemos ganarnos las cosas con nuestro propio esfuerzo”, argumentó el mandatario provincial.“El trabajo y la educación nos hacen libres porque nos dan las herramientas para desarrollarnos y hacer que crezcan nuestra provincia y el país; por eso el Estado debe garantizar que la educación llegue a todos y acompañar a que el sector privado genere empleo. En esa dirección avanzamos y contamos con sus ganas de crecer, sus sueños y deseos de ver a una Entre Ríos grande, nuestro orgullo entrerriano, intacto como el primer día”, cerró Frigerio.Un hecho destacado de este año es la participación, por primera vez, de enfermeras, enfermeros y otros trabajadores del Hospital Centenario. Una oportunidad para rendir homenaje a su invaluable labor y sacrificio durante la pandemia de COVID-19.El palco oficial fue ubicado sobre la Costanera, a la altura de la calle Gervasio Méndez, donde además, se instaló la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindado 2 "General José Francisco Ramírez", de Concepción del Uruguay.Se espera que el desfile se extienda cerca de dos horas con la participación de entre 4 mil y 5 mil personas, más vehículos y caballos de las agrupaciones tradicionalistas.