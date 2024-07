A un jubilado le robaron la camioneta que usaba de flete y recibió una sorpresa

La solidaridad de los cordobeses volvió a ponerse por encima de los reiterados casos de inseguridad. Américo Reartes, un vecino de 75 años de barrio Coronel Olmedo, conmovió al denunciar en los medios el robo de la camioneta que usaba de flete. “Me cortaron las manos”, aseguró en ese momento por la pérdida del medio de movilidad que usaba para trabajar porque con la jubilación no le alcanza.Junto a su familia imploraba para que el vehículo apareciera. Lo que no se esperaba era el gesto de un grupo de almas solidarias que lo sorprendieron con una camioneta de regalo. “Gracias, no se cómo agradecerle chicos. Estoy totalmente agradecido”, expresó con la voz quebrada el jubilado rodeado por el afecto de los familiares.“Todavía existe gente buena, gracias a todos los que colaboraron”, agregó Sandra, la hija de Reartes, al ver cómo su papá se subía a la Chevrolet S 10 que le permitirá continuar con sus actividades.

El regalo se hizo posible a través de la colecta que organizó la fundación Un tatuaje por una sonrisa junto al influencer Fran Lombardo que reconocieron la impresionante solidaridad de la gente para lograr el objetivo.Américo fue acompañado por la familia hasta la concesionaria donde le entregaron la nueva unidad, pero al principio le hicieron una broma, le mostraron otro auto y desconfió de que pudiera servirle para trabajar.Al final, mientras firmaba los papeles terminó por descubrir cuál sería en realidad su vehículo y todo se mezcló entre emoción y una enorme felicidad para dejar atrás los días de angustia. (El Doce)