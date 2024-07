Dos masivas marchas en localidades de dos provincias para pedir por Don Fabiani

Sociedad Amigo que cazaba con Fabiani contó cómo fue el momento de la desaparición

Se cumplió un mes desde la desaparición de Enrique Fabiani, de 74 años y oriundo de la localidad santafesina de Santa Clara de Buena Vista. El jubilado fue visto por última vez, cuando ingresó para cazar en el campo de un amigo, ubicado en el departamento entrerriano de Villaguay, cerca del límite con el departamento La Paz, a la altura de la localidad paceña de Alcaraz.Tras un mes de intensos operativos para hallar a Enrique y muchas dudas sobre lo que pasó con el hombre, sus familiares, encabezaron marchas para reclamar respuestas. Las movilizaciones se llevaron a cabo en las ciudades de Alcaraz (Entre Ríos) y Santa Clara de Buena Vista (Santa Fe).Familiares, amigos y conocidos se hicieron presentes en el arco de ingreso a la localidad de Alcaraz para manifestarse, pedir justicia y avances en la investigación. Los manifestantes, caminaron por la ciudad y luego, participaron de una misa, realizada por la aparición de Enrique.“Llevamos un mes pidiendo que se investigue, agradecemos a las autoridades que siguen haciendo lo que más pueden para encontrar a mi papá. Es momento de que demuestren de que podemos confiar en ellos”, dijo Melisa, una de las hijas de Fabiani que dialogó con Elonce en Alcaraz.En tanto, Susana, esposa de Fabiani, remarcó a Elonce que “siento mucho que no se haga justicia. Hace un mes que lo espero. No sé qué pasa, espero que se resuelva esto”.Por su parte, en la localidad santafesina, otra masiva movilización reclamó “Justicia” por las calles y luego, en la plaza de la ciudad, leyeron una carta, en la que pidieron “celeridad en la investigación del caso, ya que hasta ahora, no hay novedades de su paradero y toda la comunidad, está conmocionada con su desaparición”, señala la misiva que firmaron los familiares y vecinos de Fabiani.Asimismo, la carta agrega: “los santaclarinos, vamos a seguir marchando como comunidad, para apoyar a su familia en esta situación”, señala la carta. Según pudo conocer Elonce, la marcha en la localidad santafesina, finalizó con aplausos y todos los asistentes, reclamando por Fabiani. Al compás de los aplausos, se preguntaron una y otra vez: ¡“Enrique, ¿dónde está?”, “Enrique, ¿dónde está?”, “Enrique, ¿dónde está?”!.El Padre Juan José Dondo, párroco de Alcaráz, habló con Elonce tras la misa que se realizó en la localidad para pedir por Don Fabiani y se refirió a la situación que se vive por la desaparición de Enrique. “Todos sentimos que es parte nuestra, todos imaginamos lo que es perder a alguien de la familia y nos duele”, dijo y acotó: “Queremos que se esclarezca porque las cosas no pueden quedar sin declarar”.El sacerdote tuvo un encuentro con las hijas de Fabiani y señaló que “uno no puede más que acompañar, porque no hay palabras para decirles. Queremos que actúen bien los que tienen que actuar, los fiscales, la policía, porque esto se tiene que esclarecer”.En ambas movilizaciones, los participantes llevaron carteles con diferentes reclamos y expresaron su preocupación sobre los primeros momentos de los procedimientos de búsqueda. Además, cabe recordar que el abogado de la familia Fabiani, sembró dudas sobre el proceder de los uniformados de Delitos Rurales (Abigeato) y su relación con el caso.