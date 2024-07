Por falta de residentes, un hospital tuvo que buscar pediatras jubilados

Cipolletti fue una de las ciudades que más padeció el rotundo fracaso de la cobertura de vacantes que se abrieron para ocupar residencias de casi nulo interés entre los noveles egresados de la carrera de medicina, como pediatría: se presentó un postulante para tres puestos.



Ya hubo otros casos de vacantes en pediatría cubiertas por jubilados. El año pasado, en Salta, la Sociedad Argentina de Pediatría participó en la convocatoria a pediatras jubilados para cubrir puestos en hospitales, algunos inclusive que habían prestado servicios en el viejo Hospital de Niños.



En todo el país, el déficit en esa especialidad fue impresionante, ya que hubo 33 anotados para 602 vacantes.



El hospital cipoleño Dr. Pedro Moguillansky tuvo que arreglar con dos profesionales jubilados para que se hagan cargo del consultorio externo de pediatría, de lunes a viernes, con guardias de 24 horas, sin internación.



En el mismo nosocomio, se concursaron 77 lugares para toda la red pública de la provincia que el Ministerio de Salud de Río Negro aspíra llenar este año.



La coordinadora de Desarrollo de Recursos Humanos de Salud, Renata Scalesa, se mostró decepcionada porque para pediatría rindió examen un candidato cuando las vacantes eran tres, en clínica médica, 4 para 11 y en medicina general, 3 para 15.



La titular de la cartera sanitaria provincial, Ana Senesi, en tanto, aclaró que el déficit de profesionales pega diferente en cada región.



Por ejemplo, en General Roca, la carencia de ginecólogos obliga a derivar partos programados a Allen.



En Viedma hay falta de especialistas en terapia intensiva y los clínicos generales huelgan en Valle Medio y línea sur.



Por más incentivos para los años finales de la carrera que se analicen, adicionales para especialidades críticas e incrementos que se hayan fijado para las guardias, la cuestión de fondo es que faltan recursos humanos con capacitación básica.



Este año, Río Negro cuenta con 71 cupos a ocupar en 17 especialidades. Los interesados podrán realizar prácticas en Medicina General, Clínica Médica, Cirugía General, Neonatología (Post Básica), Tocoginecología, Terapia Intensiva Adulto, Salud Pública Veterinaria, Salud Mental Comunitaria Psicólogo, Salud Mental Comunitaria Médico, Salud Mental Comunitaria Trabajo Social, Enfermería Cuidados Críticos Neonatales, Enfermería C.C. Adultos, Enfermería Familiar Comunitaria, Ortopedia y Traumatología, Kinesiología, Anestesiología, Pediatría, y Diagnóstico por Imágenes.



Más de 90 postulantes rindieron el examen único de residencias de salud 2024 en el hospital de Cipolletti, Río Negro.



Pediatría

En el país, hay 188 centros que ofrecen la residencia en pediatría entre hospitales públicos, universitarios y el sector privado.



El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Miguel Indart de Arza, dijo a La Nación que “la historia se repite” en una de las cinco especialidades consideradas priorizadas, con unas 600 vacantes y alrededor de 420 inscriptos, un número sobre el que llamó la atención.



“Oculta la cantidad de inscriptos extranjeros –explicó–. Hay un porcentaje no menor (en el primer año de la residencia en el Hospital Gutiérrez fue del 30% el año pasado y, en el Hospital Elizalde, del 20%) que son médicos formados en otras universidades, que vienen a nuestras residencias y es probable que vuelvan a sus países. Va a haber un problema grave de salud pública: el número de pediatras, que ahora es crítico, va a ser dramático en próximos años", vaticinó..



La pediatría, como bien lo definió el médico, es una especialidad con alta demanda en lo afectivo, de contención, y la atención de situaciones que exceden síntomas, incluidas las familiares y sociales, sobre todo en las guardias.

“La gente viene cada vez más a los servicios de emergencia con problemas que se exacerbaron por la pandemia, como los de salud mental. Las guardias muchas veces están ocupadas por pacientes que tendrían que estar internados en salas de clínica pediátrica y están ahí, con doble trabajo para los pediatras de guardia”, continuó Indart.



Otras áreas deficitarias

Si bien el caso de la pediatría es el más notorio dentro de las especialidades con vacantes sin cubrir, hay otras ramas con dificultades para cubrir las residencias.



Son más de 70 áreas, en las cuales tampoco se ocupan cupos en la clínica médica, con sólo 360 inscriptos para las 612 vacantes ofrecidas en los exámenes de este año.



También sobresale Medicina general y/o de familia, con 153 anotados para un total de 415 puestos.



Obstetricia directamente no tuvo interesados, al igual que fonoaudiología (pedías 45), nutrición (59) y psiquiatría infanto juvenil (27).



Al revés, para terapia intensiva se presentaron 142 para 256 lugares, en epidemiología, uno para 41, y salud mental, 58 para 11.



A nivel nacional. hubo casi mil anotados más que el año pasado en las 70 áreas médicas, en las que se ofrecieron casi 4.700 cupos a cubrir a partir dfe setiembre, en total se presentaron 7.007 de los más de 8000 egresados universitarios: casi 70% argentinos y 30% extranjeros, principalmente de Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela.



Sumabann más de 8200 los egresados de esas tres carreras habilitados este año para rendir la evaluación nacional. El 66,5% son mujeres.



Las especialidades de medicina con mayor número de inscriptos este año fueron anestesiología, cirugía general, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría articulada con neonatología y terapia intensiva, ortopedia y traumatología, psiquiatría y diagnóstico por imágenes, entre otras.



Distritos

En 27 sedes del país, el examen único para el ingreso a las residencias en Medicina, Bioquímica y Enfermería, además de otras disciplinas de los equipos de salud y las especializaciones (residencias posbásicas).



A partir de septiembre, de acuerdo con el orden de mérito que logren en el examen, accederán a las 5216 vacantes ofrecidas en centros públicos, privados o universitarios a través de los concursos que adhieren a esta prueba.



En este momento en la provincia de Buenos Aires hay cupo para 2.200 residentes en todas las especialidades, entre las que se encuentran medicina general, pediatría, psiquiatría, entre otras.



La evaluación se distribuyó geográficamente en tres sedes: La Plata, Bahía Blanca y Pergamino.



Rige un nuevo Reglamento de Residentes: los y las profesionales de la salud cuentan con mayores incentivos para realizar la formación de posgrado en territorio bonaerense: reducción de las guardias de 24 a 12 horas, plus salarial por guardia e hijos/as, elección de zonas de baja cobertura y eliminación de los sábados, entre otros nuevos beneficios. También, se le suma la eliminación del pago de la Caja de Médicos.



También, el gobierno de la Provincia otorga una bonificación del 40% por “trayectoria formativa” a todos aquellos y aquellas profesionales de hospitales provinciales que tengan una residencia completa.