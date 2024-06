Saquearon un camión que transportaba 30 mil kilos de azúcar y volcó

Un camión, que transportaba 30 mil kilos de azúcar, volcó el sábado en Córdoba. En consecuencia, un grupo de personas cercanas llegó al lugar con carretillas y saqueó gran parte de la mercadería.El hecho ocurrió cerca de las 03.50 de ayer en la Variante Juárez Celman, a la altura del ingreso a la avenida Circunvalación. El conductor del camión, de 61 años, había salido desde Tucumán y debía llegar a Mar del Plata con el total de la mercadería.Sin embargo, al tomar una curva, el rodado despistó y chocó contra el guardarraíll. De esta manera, su acoplado se desprendió y cayó al barranco con toda la carga. En cuestión de minutos, algunos vecinos del barrio Marqués de Sobremonte llegaron al lugar con carretillas para robar los paquetes de azúcar. “Están siempre a la pesca los que están de noche a ver qué pueden agarrar”, indicó el conductor.Frente a esto, se montó un importante operativo en las inmediaciones del siniestro para impedir que los saqueos continúen, en el que intervienen la Infantería, la Policía Caminera, efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP), personal del Ministerio Público Fiscal y policías con motos.Debido a cómo se dieron las circunstancias, el conductor del camión no puede precisar con exactitud cuántos paquetes de azúcar se llevaron.Esta no es la primera vez que sucede algo similar en Córdoba, puesto que en febrero de este año un grupo de personas robaron y faenaron a novillos, luego de que el camión que los transportaba volcara en Río Cuarto. La sangrienta escena ocurrió en plena vía pública.Todo comenzó con una intensa tormenta que se registró cerca de las 17 horas del 22 de febrero en el cruce de la ruta A005 y Arturo M. Bas. En medio de las condiciones meteorológicas adversas, el camión intentó esquivar un vehículo que venía de frente e iba a impactar contra el acoplado. En ese contexto, el conductor tomó la decisión de arrojarse a la banquina.Al volcarse, los 73 animales que trasladaba terminaron en el suelo. Ante este escenario, una gran cantidad de personas aprovecharon y robaron los novillos para luego faenarlos en el lugar. Al poco tiempo, en la escena había cerca de 400 personas.En línea con la información del medio ElDoce.TV, el hombre había partido desde la provincia de La Pampa, con destino final en la localidad de Oliva, pero nunca pudo llegar con la carga. La sangrienta escena quedó registrada en video y las imágenes se difundieron rápidamente.“Yo iba a 40 kilómetros porque no se veía nada y de frente venía un camión. De la nada se abre un auto para pasarlo y se encuentra conmigo. Ahí decidí tirarme a la banquina, agarré el barranco que hay justo en la bajada en una calle profunda y me di vuelta”, explicó Daniel, el conductor que no sufrió graves heridas. (Infoabe)