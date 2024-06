Investigan a enfermeros por autoadministrarse medicación para sí o para terceros

El Gobierno provincial abrió un sumario administrativo a tres enfermeros que se desempeñan en el Hospital Materno Infantil San Roque a quienes se acusa de autoadministrarse medicación para sí o para terceros. El caso se descubrió tras la presentación que hizo un enfermero, NJ, con patrocinio letrado del abogado Ricardo Bordato en la que expuso hechos "de gravedad" sucedidos en el Servicio de Internación Abreviado del nosocomio.



NJ contó que el 23 de agosto de 2023, en el turno tarde, se presentó el agente SR "manifestándole ser el encargado de la guardia y asignándole la tarea de enfermero circulante, y que al solicitar colaboración al mismo en virtud de la gran demanda laboral que se estaba sucediendo hizo caso omiso a ello, ocupándose de su celular, comer las dietas del hospital destinadas a pacientes y acompañantes y por último se ausentó entre 30 y 45 minutos y ante la consulta de su ausencia le expresó que estaba realizando trámites personales en una concesionaria de motos".



El 25 de agosto, SR le ordenó "que se quedara quieto hasta que comiera y tomara mates para recién después comenzar su labor. Con posterioridad le ordenó la preparación de la medicación la cual luego de ello guarda en su mochila personal manifestando que era para él. En la franja horaria de la 23 a 00 horas y luego de las 05 y 05:30 horas, del día siguiente, se presentaron tres agentes sanitarias a retirar medicación sin receta médica ni registración en los libros, intercambiando en forma directa medicación con SR destacando que el mismo a las 00:30 horas, se acostó a dormir en un sillón del servicio y sólo se levantaba cuando llegaban médicas a dejar medicación o recetas y cargando con todas las tareas al agente NJ, y como a las 5 horas tuvo que despertarlo solicitándole ayuda".



Los detalles de los hechos están contenidos en el decreto Nº 1.352, dictado el 7 de este mes.



Se menciona más adelante que la Jefa de Enfermería de Sala de Obstetricia dio cuenta de cuáles agentes prestaron servicios los días mencionados en la denuncia pero "desconociendo si alguno de ellos concurrió a la Guardia Central a solicitar o intercambiar medicación". No obstante dos enfermeras expresaron haber concurrido a la guardia e intercambiado medicación con SR, quien "ratificó lo dicho, y que las mismas fueron a entregarle dos comprimidos de Ketorolac, en virtud de que le dolía mucho la mano derecha". En tanto, la segunda enfermera le pidió "un frasco de amoxicilina clavulónico que la necesitaba". También "solicita un puff de salbutamol para su hermana que lo necesitaba, por lo que le pide a SR, se lo entregue y éste lo hace". Falsificación A través del decreto Nº 1.358, Salud inició un sumario administrativo a un enfermero del Hospital San Roque por haber falsificado un certificado médico.



El titular de la Comisión Médica Única, Walter Luchetti, efectuó una denuncia penal contra el enfermero VHN "por el presunto delito de falsificación y uso de documento".



La denuncia, formulada el 6 de marzo de 2023, señala que VHN se hizo presente en la Comisión Médica Única para justificar la solicitud de licencia efectuada el día 4 de marzo de 2023 "con un certificado médico" supuestamente emitido por una médica de la Clínica Modelo.



Pero una rápida investigación descubrió el ardid. La médica que habría emitido el certificado médico no se desempeña en la Clínica Modelo sino en el Hospital San Roque, y además tenía la matrícula suspendida por encontrarse realizando una residencia.



La médica, a su vez, "manifestó que esa no era su firma ni su letra. La profesional confirmó que no extendió el certificado para esa persona, que no usa recetario con membrete de la Clínica Modelo y que tratándose de un agente del Hospital Materno Infantil San Roque posiblemente tuvo acceso a su sello porque un día se lo había olvidado".



El paso siguiente fue la denuncia penal por parte del titular de la Comisión Médica "por el delito de falsificación y uso de documento". (Fuente: Entre Ríos Ahora)