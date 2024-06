Neuquén: Nieve y vientos congelan una cascada y causan daños a una pasarela

Pasarela endeble

Fin de semana complicado

Fueron estas algunas de las consecuencias que deja el viento blanco y las fuertes nevadas en la conectividad vial.El fin de semana, inclusive, las heladas más fuertes habían descendido el mercurio hasta los 15 grados bajo cero, lo que causó un impacto en la cascada y también en otras zonas aledañas.Esa bajada de agua en Manzano Amargo es otro ícono del turismo para los que visitan el norte neuquino.Desde 2022, cuenta con un parador y espacio gastronómico para observar el paisaje, a partir de una iniciativa del Estado provincial que busca apalancar el turismo para los 800 habitantes y darles un medio alternativo de vida.Verla cubierta de nieve y parcialmente congelada se transforma en una nueva experiencia para los visitantes.El fotógrafo Sergio Muñoz también registró el salto del agua afectado por la nieve.La cascada La Fragua se había congelado por completo en 2017, cuando las temperaturas llegaron a niveles extremos, con una marca de 25 grados bajo cero.Las fotos que capturó y compartió a través de la cuenta oficial de Turismo de la provincia de Neuquén muestran cómo la nieve pintó de blanco Los Bolillos, la formación rocosa que se puede ver sobre la costa del río Varvarco y que es una de las grandes atracciones para los turistas.El otro destrozo causado por el rigor climático fue el de la pasarela, sobre cuya precariedad se venían haciendo sin éxito reclamos administrativos y legislativos, ya que cumple un rol social esencial en la zona para más de un centenar de familias de la comunidad Mellao Morales, que viven en la margen izquierda del río Agrio.Es el caso de los docentes que trabajan en la escuela existente en la comunidad y que también sufren las consecuencias del mal estado de la pasarela.“Ellos dejan el auto de este lado del río para cruzar al otro lado y deben caminar unos 5 km para llegar a la institución”, señaló Juan Carlos Sáez, un referente social de la localidad de Loncopué, aPrecisó que “en este momento la pasarela no se puede utilizar más. La verdad es que quedó toda destrozada. Tienen que hacerla totalmente nueva o bien atender el reclamo de años y construir el puente de una vez por todas”.En igual sentido, expresó que “hay dos opciones nomás y por supuesto nosotros pedimos y queremos que sea un puente el que la reemplace en forma definitiva”.Contó que “nosotros hemos venido haciendo gestiones con la diputada Carina Riccomini. Trabajamos en conjunto con la segunda lonco de la comunidad Liliana Berta Jara y ya hay un pedido de más de 20 años para que se realice un puente en esa comunidad, que cuenta con más de 150 familias y en habitantes son unas 800 personas”.“Hoy así está la Pasarela de Huarenchenque. Una desidia total. Más de 100 familias ignoradas. Un pedido de más de 20 años y vi a muchos sacarse fotos ahí, pero a la hora de mejorar, la pintan, le cambian una tabla o aprietan un alambre”, posteó la legisladora, quien hace un tiempo presentó un informe del estado estructural del sitio.Agregó, además, que “muchas veces en la Legislatura mientras hablo de puentes y pasarelas que están abandonados en la provincia, algunos se me ríen o me cuestionan por la cantidad de gente que las utiliza y lo minimizan”.Lo peor aún no pasó, ya que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que se esperan para la zona temperaturas mínimas de ocho grados bajo cero, con tiempo inestable, lluvias y algunas neviscas hacia el fin de semana.También la ciudad de Bariloche recibe el azote climático.Desde el martes llueve con intensidad y a la noche se provocaron complicaciones para los transeúntes de la parte sur, principalmente en el barrio El Frutillar, uno de los más grandes de la localidad cordillerana.El trabajo de las cuadrillas municipales logró que disminuyera gran parte del agua acumulada, informó El Cordillerano.El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo este jueves el alerta amarillo por lluvias, detallando que el área urbana y suburbana será afectada por precipitaciones de moderada o fuerte intensidad.En el cerro Catedral, las nevadas, siempre bienvenidas por los esquiadores, en esta oportunidad provoca trastornos en la infraestructura.