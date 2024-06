El entrerriano que brilla en Boca sorprendió a su primer entrenador

Una historia de superación

La localidad de General Ramírez se revolucionó este fin de semana con la visita de Jabes Saralegui, actual volante del Club Atlético Boca Juniors. El jugador, oriundo de esta pequeña localidad, aprovechó su tiempo libre para visitar a su familia y sorprender a Walter Acosta, su antiguo entrenador en el Club Atlético y Deportivo Roma.Saralegui, quien comenzó su carrera en el club local, no olvidó sus raíces y se tomó un momento para agradecer a quien lo formó en sus primeros años como futbolista. El emotivo reencuentro quedó registrado en una publicación de Acosta en su cuenta de Facebook, donde expresó:. No solo por la alegría propia, sino por personas que se merecen y han luchado por el presente que tienen.De todas las características técnicas ya se ocupan los especialistas; yo agradezco conocer las virtudes humanas, en especial 'la humildad' esa que te ha caracterizado siempre y lo sigue haciendo. Gracias Jabes querido por la visita y por el regalo, pero mucho más por tus palabras que voy a atesorar por siempre.Walter Acosta, no solo es conocido en General Ramírez por su estrecho vínculo con el fútbol, sino también por haber superado un cáncer en la garganta. En el año 2018, Acosta, recibió el diagnóstico que cambiaría su vida. “La noticia me dejó atónito, no solo a mí sino a todo mi entorno, especialmente mi familia. Desde ese momento todo cambió”, relató Acosta a Mirador Entre Ríos.A pesar del impacto inicial, Acosta decidió no rendirse y comenzó un riguroso tratamiento que incluyó quimioterapia y radioterapia. “Valió la pena cada día de tratamiento, de soportar los rayos, 28 viajes en total. El ‘cogote’ quemado como pollo viejo, algún que otro dolor, hablar y que apenas se escuche, no poder gritar los goles de Argentina, la tortura de los pensamientos, la inquietud de la ansiedad.Durante su recuperación, el apoyo de su familia y su comunidad fue fundamental. “Siempre tuve la fuerza de creer en mí mismo y en Dios. No me entregué nunca, quizás tenga que ver con mi forma de ser y mi forma de jugar al fútbol”, expresó Acosta.Hoy, Walter Acosta es un símbolo de perseverancia en su localidad y sigue dedicado al fútbol como entrenador.