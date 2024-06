Fiscales denunciaron que "se plantaron pruebas" y Loan "fue captado"

Hay seis imputados por la desaparición de Loan

Los fiscales de la Unidad Fiscal de Goya, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, dieron una extensa conferencia de prensa para dar detalles sobre el progreso de la investigación por el caso Loan Danilo Peña, el menor que está desaparecido desde el 13 de junio. Aseguraron que "la captación" está "acreditada" aunque continúan analizando las pruebas para determinar si se trata de un caso de trata de personas.Además, se refirió a la aparición de una zapatilla de Loan en la zona de los hechos y apuntó que "fue colocada en ese lugar". Explicó que los perros de rastreo pudieron identificar la región en la que estuvo el menor y de esta manera pueden asegurar que la evidencia no era real."Loan no llegó hasta allí nunca y la zapatilla fue colocada en ese lugar, y esto se relaciona con una alteración clara de la escena del hecho". A su vez, explicó que a partir de hechos como este fue que decidieron la detención del comisario de la localidad de 9 de julio.Previamente habló Juan Carlos Castillo, el primer fiscal en intervenir en la causa y destacó su accionar en activar de manera temprana el alerta Sofía y el alerta a la Interpol. En la misma línea que Barry, enfatizó que "se tomaron todas las líneas de la investigación" y que "no se dejó nada por hacer".Tras ser consultados por las demoras en endurecer el operativo, Castillo justificó: "Desde el primer momento se activaron las alertas del caso. Debo reconocer que desde el ministerio de Seguridad, desde el momento que tomaron conocimiento del caso estaban obligados a realizar los operativos. Dimos directivas expresas para que cumplan y realicen los cortes de rutas y que cierren la provincia para poder dar con el niño".Detalló cómo resultó la Cámara gesell realizada a los nenes que estuvieron presentes en el almuerzo: "Si bien tuvimos esa primera versión brindada por los niños, tuvimos un panorama más claro cuando los llevamos a la escena. Nos contaron todo el recorrido desde la casa de la abuela hasta el naranjal. Lo más importante fue detemrinar a dónde había sido perdido de vista Loan. Todos coincidieron que la dirección que había tomado Loan era hacia la casa de la abuela"."También hicimos reconstrucción del hecho con los imputados Benitez y Millapi. Sus manifestaciones están dentro del derecho de defensa, no llegamos a ninguna explicación. Ninguno de ellos pudo explicar dónde, ni cómo ni cuándo desapareció Loan. No teníamos ninguna referencia", precisó y dijo que con sus declaraciones empezó a perder fuerza la hipótesis de que el nene se había extraviado."Hubo varios días de rastrillajes sin resultados", dijo y advirtió: "Evidentemente Loan no salió de esa zona".Según planteó el fiscal, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez "hicieron todo el mecanismo de distraccion para que se produzca la captación del niño".Por el momento, los fiscales decidieron imputar a los seis detenidos, cinco de ellos -Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, Carlos Pérez y María Caillava- por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.Por otro lado, el comisario Walter Maciel fue imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.La decisión de la fiscalía está basada en que, según afirmaron, hay pruebas incriminatorias suficientes contra los nuevos detenidos como: el resultado de lo que olfatearon los perros en dos vehículos del matrimonio y que Loan nunca salió del terreno donde está la casa de su abuela.