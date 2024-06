Fuertes nevadas en el sur del país: hay rutas cortadas y personas evacuadas

Ruta 40 con mucho hielo

Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz están siendo afectadas por las grandes nevadas, principalmente, en las zonas de las rutas, en donde Gendarmería debió intervenir y evacuar a personas que quedaron atrapadas.En Santa Cruz el tránsito se encuentra restringido en la RN 288, entre Estancia La Julia, Laguna Grande y Tres Lagos. La Sección de Aviación de Ejército 11 de la Brigada Mecanizada XI completó la evacuación de 16 operarios aislados en la represa.Por otro lado, en Chubut, el gobierno provincial anunció que se rescataron hasta el momento a más de 100 personas y asistió a 50 vehículos que quedaron varados por el temporal.Se prevé que la lluvia y nieve continúe todo el fin de semana. Debido a las malas condiciones de transitabilidad en las rutas, las autoridades de la localidad de Trelew pidieron a la gente que no salgan hacia Comodoro Rivadavia y la zona de la Cordillera.Asimismo, en Neuquén, la acumulación de nieve en la ruta que lleva al paso internacional Cardenal Samoré, en Villa La Angostura, llevó a que las autoridades decidieran mantener la frontera cerrada este viernes.Este viernes, la ruta 40 en Bariloche amaneció con sectores con presencia de hielo y pese a que llovió en las últimas horas, en las zonas altas las precipitaciones son en forma de nieve, por lo que piden extremar precauciones.Vialidad Nacional trabaja para mantener la ruta despejada y en condiciones y si bien hubo momentos complicados debido a las condiciones climáticas, no fue necesario cortar el tránsito. En lo que respecta al tramo entre El Bolsón y Bariloche, la ruta se encuentra transitable con precaución. Hay lluvias y baja adherencia en algunos sectores. Además, hay equipos trabajando.Por otro lado, la ruta 23 continúa con restricción para la circulación de camiones y vehículos pesados. Entre Dina Huapi y Pilcaniyeu hay tramos con nieve y hielo. Además, no se descartan nuevas nevadas durante la jornada. "Es obligatoria la portación de cadenas para circular por cualquiera de las rutas regionales, para ser usadas en caso de acumulación de nieve", se alertó.