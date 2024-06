Tenían un "clonador" de llaves dos detenidos por el robo de camionetas

Dos sospechosos de ser parte de una banda dedicada al robo de vehículos en Rosario y la región fueron detenidos este domingo en la localidad de San Lorenzo. A partir del arresto, la Fiscalía libró una orden de allanamiento en un galpón de la ciudad de Santa Fe donde personal policial dio con cinco camionetas Toyota Hilux que tenían pedido de secuestro, indicaron fuentes del caso.La causa en manos del fiscal de San Lorenzo Leandro Lucente saltó a la luz con el arresto en San Lorenzo de Orlando Francisco Carmelé (54), un hombre de Arroyo Leyes que el año pasado había sido condenado por cometer una entradera. Y Emiliano G., un bonaerense de 27.Según fuentes del caso, el día domingo se movilizaban en un Ford Fiesta Kinetic azul, un vehículo que ya se encontraba investigado por al menos tres sustracciones recientes de camionetas Hilux en San Lorenzo. Personal del Comando Radioeléctrico tenía ese dato y le cortó el paso en Santiago al 500. Allí comprobaron que el Ford tenía un dominio original en los cristales que no se correspondía con las patentes.Mientras que en poder de los detenidos encontraron un escáner Autel para clonación de llaves y diagnóstico de automóviles, señalaron los voceros.A partir de ahí y gracias a “tareas de inteligencia”, la PDI San Lorenzo obtuvo un posible escondite de los vehículos. No estaba claro si este era un dato que ya tenía la investigación o surgió en boca de los detenidos. Lo cierto es que en el mismo día allanaron un galpón en la Callejón de Funes y Pasaje Omar Vera, en la ciudad de Santa Fe.En el aguantadero la policía dio con cinco Hilux, todas robadas en Rosario y San Lorenzo, y un Peugeot 408, sustraído en la capital provincial.También se reportó el hallazgo de un dispositivo para grabar guarismos en los cristales de los vehículos y balas de distintos calibres. Todo quedó secuestrado a pedido del fiscal Lucente.Según archivos judiciales, Carmelé había sido detenido el 13 de septiembre de 2021 por una causa de robo calificado a una familia en San José del Rincón, a la que maniataron y apuntaron con un arma.Carmelé fue el único detenido, cuando iba a bordo de una Ford Ranger robaba a las víctimas. Para abril de 2023 reconoció su responsabilidad y fue condenado en juicio abreviado a tres años de prisió. como autor responsable por el delito de "robo calificado por uso de arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse como acreditada, en poblado y en banda". (Fuente: Rosario 3)