El cuñado del padre de Loan Peña, sospechoso de su desaparición en Corrientes

Continúa la intensa búsqueda de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años correntino que desapareció el jueves pasado en el paraje Algarrobal, una zona rural de la localidad de 9 de Julio. Al respecto, este domingo se conoció que tres adultos fueron demorados por la Policía provincial: se trata de quienes habrían visto al menor. José Peña, padre del niño, confirmó que uno de los sospechosos es su cuñado y, los otros dos, una pareja amiga. Las nuevas pistas que hallaron.“Todos estuvieron en un almuerzo por el Día de San Antonio”, ratificó Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad provincial. “Uno de los mayores dijo que él estaba con ellos, le pelaron una naranja y en un momento dado desapareció. Fue aprehendido porque el fiscal encontró alguna discordancia en las declaraciones”, señaló el funcionario este domingo en diálogo con C5N.Además, en el marco de la causa, se está realizando una Cámara Gesell para obtener el testimonio de los menores.En el mismo sentido, la fiscalía que busca a Loan ordenó allanar las casas de los tres demoradas. Se trata de Danilo Peña y una pareja amiga que estaban comiendo en una casa cercana a donde estaba jugando el chico, de acuerdo a la información del diario Época. De todas formas, el resultado de los allanamientos dio negativo.Asimismo, el funcionario correntino explicó cómo fue que se originó esta situación: “El jueves partieron tres mayores y seis niños en busca de naranjas a una plantación a unos mil metros de la casa”. A su vez, afirmó que, cuando regresaron, Loan no estaba con ellos.“El chico desapareció entre las 14 y las 15. Una hora y media después llamaron a la Policía y se puso en marcha un operativo de rastrillaje a las 17 con las comisarías de la zona. Se enviaron refuerzos y el Gobernador puso a disposición a todos los ministerios. Hay baqueanos conocedores de la zona”, agregó el ministro de Seguridad provincial.Además, Buenaventura Duarte contó que eran aproximadamente 600 personas buscando al niño. “Se peinó la zona en casi 5 kilómetros a la redonda de donde desapareció, y no está. Se trabajó con drones con cámaras infrarrojas y no se pudo dar con él. Destaco la buena voluntad de la gente de campo”, concluyó el funcionario.Por otra parte, el ministro de Corrientes se refirió a una posible pista clave para la resolución del caso. Se trata de una zapatilla del niño de 5 años, hallada a unos cinco kilómetros de donde desapareció, y que los padres reconocieron como la de su hijo. “Es un lugar con barro, pero no laguna. Con el peso de Loan, no se descarta que se haya metido en el barro y haya salido. Hay pisadas del chico solamente, no de un adulto”, manifestó Duarte.A su vez, otro dato importante que se conoció este domingo es que estuvieron caminando “unos 3 mil metros hasta la laguna”. Cerca de allí se encontró “un vómito” y esperan la confirmación para saber si esos fluidos son del menor desaparecido, por lo que enviaron peritos. Trabajan cerca de 100 personas en los rastrillajes. Mientras que pista que se sigue tiene que ver con huellas, “bastante importantes”, que encontraron en la zona. Todavía no tienen resultados. “Tenemos que dar respuestas a los familiares, estuvieron conmigo y fuimos a la casa. Ellos son los que estuvieron con el niño”, ratificó el ministro.“Se puso a disposición de la búsqueda drones de última tecnología, con capacidad de visión nocturna, y perros rastreadores adiestrados para la búsqueda de personas, a fin de trabajar ininterrumpidamente”, agregaron en el comunicado.También el Gobierno de Corrientes se refirió al caso que mantiene a la provincia en alerta permanente: “A los más de 300 efectivos de la Policía de Corrientes, el COE y los Bomberos, se sumaron efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal Argentina”. Este domingo, los vecinos de la zona se autoconvocaron para realizar una manifestación pidiendo la aparición con vida de Loan. Al reclamo se sumaron personas de otras localidades.Tras la ausencia del chico, la Justicia activó el sistema de comunicación de emergencia rápida llamado Alerta Sofía para el caso de desaparición de menores de edad. Loan mide menos de un metro de altura aproximadamente, pesa 26 kilos, tiene tez trigueña, cabello negro, ojos oscuros y tiene una cicatriz en la cabeza.Mariano, uno de los hermanos del niño desaparecido, declaró en las últimas horas: “Veremos por dónde nos guían los perros para encontrarlo. Va a estar todo bien. Tenemos que tener alguna novedad”. Además, destacó en diálogo con Radio Sudamericana: “No sé si dieron datos o algo al respecto. Tengo que ir al pueblo ahora. Ya es hora de que sepamos algo, que tengamos alguna noticia sobre mi hermano”.“Es muy raro todo. Loan era muy vivo, no se iba a entregar fácilmente, habla mucho. Acá hay algo raro”, enfatizó Mariano. Asimismo, finalizó: “No descartamos nada, pero yo creo que está sano y salvo. Mi hermanito -el menor de ocho- es muy fuerte”.