Las reservas para el primer fin de semana largo rondan el 50% en el país

La semana más corta del año está a la vuelta de la esquina. Y en los principales centros turísticos están a la expectativa de lo que pueda pasar. Sin embargo, el contexto económico y la cercanía con las vacaciones de invierno parecen jugar en contra y las reservas se hacen esperar.En la Costa fuentes del sector destacan que el escenario que tienen por delante es muy desparejo. Hay hoteles que aún no tienen reservas, algunos llegarían al 40% de su capacidad y otros ya tienen el 90% de sus plazas tomadas. Todo depende de la zona y el tipo de hotel.En el primero de los dos fines de semana largos, los principales centros turísticos del país esperan poca afluencia de viajeros, principalmente con la coincidencia con el Día del Padre. En cambio, para el feriado del 20 de junio creen que la afluencia será mayor, pero todavía no se animan a hacer pronósticos.Lo que definitivamente no sucede es que haya turistas que hicieran reservas para toda la semana, incluyendo martes y miércoles. En cambio, quienes planean aprovechar para tomarse libres los únicos días hábiles de la semana próxima, explican en el sector, son aquellos que están planeando viajes más largos.Por tal motivo, para este primer fin de semana largo las reservas rondan el 50% a nivel nacional.Quienes optan por viajar dentro del país, explican en el sector, están aprovechando el plan Cuota Simple, que bajó significativamente la tasa de interés para las compras financiadas con tarjeta de crédito. En tanto, entre los viajeros internacionales el incremento de la brecha fue el principal incentivo para animarse a cruzar la frontera.Los destinos más elegidos por los argentinos hasta el momento son Iguazú, Córdoba, Bariloche, Mendoza y Salta. Entre los internacionales los más destacados son Santiago de Chile y Río de Janeiro, detalla Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar.La cercanía con las vacaciones de invierno desalentó a muchos turistas de comprar pasajes de avión. Para estos dos fines de semana la compañía emitió aproximadamente un 25% más de tickets que lo habitual."Hoy la gente entendió que la anticipación es clave en la compra, que es donde mejor precios hay. Por eso, comenzamos a ver una tendencia de compra para este finde largo desde hace ya varios meses", aporta Federico Pastori, director comercial de Flybondi.