Nene de dos años quedó encerrado en auto: la insólita justificación de la madre

Un nene de dos años quedó encerrado adentro de un auto en pleno centro de Rosario y la policía tuvo que desplegar un operativo para poder sacarlo. Su madre llegó unos minutos después y dio una insólita justificación.El dramático momento se vivió el martes por la tarde, cuando comenzó a sonar la alarma de un auto que estaba estacionado sobre la calle San Luis, a pocos metros de la esquina con Presidente Roca.Después de diez minutos de estar sonando, los vecinos y comerciantes de la zona salieron a ver qué ocurría con el vehículo y se encontraban con que había un nene de dos años adentro con el auto completamente cerrado.Al advertir la situación, llamaron rápidamente a la policía y se desplegó un operativo para destrabar las puertas y poder sacar al menor, quien se había mostrado aterrado y le había dicho a los agentes que tenía mucho calor.

Luego de un par de minutos, los agentes pudieron explicarle al nene cómo debía hacer para poder salir del auto. Según el testimonio de algunos testigos, el chico salió muy asustado y pidió agua porque no se sentía bien.Una comerciante contó que desde su negocio “se veía a un nenito adentro del auto, pero no se veía si era grande o chiquito” y explicó que fue gracias a las indicaciones de la policía que lo pudieron sacar.“Cuando salió, estaba re asustado. El nene vino a mi negocio a pedirnos agua porque estaba acalorado. Después se quedó con la policía hasta que llegó la madre”, contó otra empleada de la zona.La mamá del nene llegó unos minutos después de que lo rescataran y se justificó diciendo que había ido a comprar a la cuadra siguiente. “Dijo que lo dejó durmiendo adentro del auto porque iba a hacer rápido y no quería despertarlo”, contó una vecina en diálogo con Rosario 3.Otra comerciante contó que la mujer “estaba asustada”, pero reveló que también “estaba enojada por el tema de la traba”. “La policía destrabó el auto para sacar al nene asustado y se ve que la enojó eso”, señaló.Los vecinos también detallaron que el auto estaba estacionado sobre la senda peatonal y que finalmente el nene se fue con su madre, luego de la intervención de la policía. “No podés dejar a un nene solo, es una locura”, sentenció una de las empleadas del local que asistió al pequeño.