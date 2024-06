Desde este mes, Pami exige nuevos requisitos para los medicamentos gratuitos

Cómo obtener los medicamentos gratuitos de PAMI, paso a paso

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) anunció este jueves un importante cambio que se verá reflejado a partir de este mes de junio en la adquisición de los medicamentos gratuitos que ofrecen a sus afiliados.La modificación fue anunciada a través de la página oficial del organismo y tiene que ver con los requisitos solicitados para acceder a la cobertura al 100% de estos remedios o principios activos.Son un total de 3000 los medicamentos que son alcanzados por este beneficio, a los cuales pueden acceder aquellos jubilados que, desde ahora, cumplan con las nuevas exigencias decididas por las autoridades.Los nuevos requisitos decididos por PAMI para el acceso a la cobertura total de los remedios tienen que ver con la cifra de ingresos de las personas que aspiren a este beneficio y un trámite que deberán realizar los titulares de las jubilaciones mínimas y medias.os afiliados cuyos ingresos sean menores a esta cantidad pueden recibir una cobertura del 100% para medicamentos, especialmente si destinan el 5% o más de sus ingresos a la compra de medicamentos.estos pueden obtener una exención en medicamentos, lo que les permite acceder a tratamientos médicos sin costo, pero con la obligatoriedad de realizar una gestión extra. Para beneficiarse de esto, deben realizar un trámite presencial en las oficinas de PAMI y presentar documentos como el Documento Nacional de Identidad (DNI) y una historia clínica que justifique la necesidad de asistencia médica.Para acceder a los medicamentos gratuitos no es necesario realizar ningún trámite en PAMI. No obstante, sí se les pide la presentación de una serie de documentos que el aspirante al beneficio deberá tener consigo sí o sí. Estos son:Documento Nacional de Identidad (DNI);Credencial de PAMI,Receta electrónica o celesteCon esta documentación, los beneficiarios pueden acceder hasta cinco medicamentos gratuitos por mes y a otros remedios con descuentos.100% de cobertura en los medicamentos gratis del nuevo Vademécum de PAMI.50% al 60% de descuento para los medicamentos para patologías agudas.50% al 80% de descuento para los medicamentos para patologías crónicas.100% de descuento para hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas.100% de descuento para medicamentos oncológicos, HIV y otros tratamientos especiales.100% de descuento para medicamentos para personas afiliadas con discapacidad.Subsidio Social para medicamentos ambulatorios.Las credenciales válidas para obtener los medicamentos gratis de PAMI son:Credencial plástica.Credencial digital.Credencial provisoria ticket (se obtiene en una terminal automática)Credencial provisoria con QR (desde la web)Esta última es una de las novedades que anunció PAMI recientemente, la cual significa una gran ventaja para los jubilados en los últimos meses que hayan extraviado su credencial plástica. Esta identificación se puede descargar desde el sitio web oficial del organismo e imprimirse.No obstante, las autoridades insisten en remarcar que esta es una identidad temporal que no reemplaza al carnet oficial.La gestión de la credencial provisoria con QR Uno la puede realizar el titular, un apoderado o familiar. Para acceder a esta y a la identificación virtual de la obra social pública, es necesario realizar algunos pasos:- Entrar a www.pami.org.ar/credencial-provisoria desde una computadora de escritorio o cualquier dispositivo móvil.- Ingresar con los datos requeridos por el sistema. Se pedirá número de afiliación, DNI, número de trámite del documento y género.- Elegir la opción de “Imprimir credencial” y listo.