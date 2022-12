Viajar a Brasil por Paso de los Libres: cuántas dosis contra el covid exigen

Requisitos para cruzar a Brasil

Estiman que al menos 13.000 personas pasan diariamente a Brasil desde su frontera con Paso de los Libres y esperan que la cantidad se incremente a 25.000 luego de fin de año. Mientras, continúan las obras de reparación del puente Agustín P. Justo-Getulio Vargas, que comenzaron en septiembre, pero quitaron la restricción de cruce de camiones por lado.Luego del conflicto con el puente internacional, que demanda una repavimentación y mejora de la estructura de sostenimiento, del lado brasileño la circulación estaba permitida cada media hora por lado. Habían confirmado que sería de esa manera hasta que culminen las obras del lado brasileño, es decir, al menos seis meses o un año.. Las obras vienen normal, pero también está perjudicando mucho su avance la cantidad de turistas”, indicó, Alberto Yardín, coordinador del Centro de Frontera de Paso de los Libres.El último dato es que por día cruzan al menos 13 mil argentinos a Brasil. “Pero”, sostuvieron fuentes oficiales al diariode Corrientes.porque se habilitaron casillas especiales para los libreños”. “Estamos a la espera de la habilitación de las casillas sobre los carriles que en el transcurso de esta semana van a poder hacerlo desde el vehículo, sin necesidad de descender”, agregó.La Dirección de Migraciones confirmó que para viajar a Brasil desde Paso de los Libres, el paso fronterizo seco más grande del país, se debe contar con ciertos requisitos. Según indicó el Consulado Do Brasil,Además, el registro migratorio de ingreso y posterior salida ante la Policía Federal de Brasil, que se realiza en la frontera sobre el puente Getulio Vargas.Mariela Altamirano, jefa de la Delegación de Paso de los Libres de la Dirección Nacional de Migraciones, indicó que, eso tiene que recalcarse”.Insisten además en que es necesario contar con los. “Pedimos que. Deben estar actualizados o no podrán realizar la migración”, señalaron fuentes oficiales a este medio. Además, si poseen un documento en trámite deben asistir con él.Para las personas con domicilio en Paso de los Libres, hay casillas especiales habilitadas que agilizan el tránsito, pero hasta el momento no está autorizado el TVF, es decir, el Tránsito Vecinal Fronterizo que permite el cruce con rapidez de los libreños.Las autoridades, en tanto, destacaron queEl Gobierno de Brasil posee a su vez un sistema de registro previo a través de internet que permite agilizar los trámites para ingresar.Ingresando al sitio web del gobierno brasileño, www.gov.br , se puede realizar lo que llaman Pré-Cadastro Migratório, es decir, un registro previo. El trámite busca agilizar los tiempos en la frontera internacional para viajantes mayores de 18 años.