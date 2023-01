Imágenes: se registran largas filas para viajar a Brasil por Paso de los Libres

#AHORA Impresionante la cantidad de argentinos cruzando hacia Brasil en la frontera de Paso de los Libres-Uruguayana. @Cadena3Com pic.twitter.com/Ps4GP8qTJz — Fernando Barrionuevo (@barrionuevofern) January 2, 2023

@Migraciones_AR Dios mío que país tenemos Gracias gobernantes!!! Hace 3 hs que estamos en la aduana de paso de los libres como ganado… al sol con 40 grado, familias enteras!! Somos el subdesarrollo!! pic.twitter.com/gI1VeSu437 — Manuel Colomar (@manu_colomar) January 2, 2023

Sociedad Intenso movimiento en puente de Salto Grande para entrar a territorio argentino

Requisitos para ingresar

Luego de las fiestas de fin de año y con el comienzo de la temporada 2023, los turistas argentinos comenzaron a movilizarse con destino a las playas de Brasil. En estos días se superaron los 20.000 cruces diarios por el puente entre Paso de los Libres y Uruguayana."Esto es un desorden y recién empieza, necesitamos que organicen las filas para que no haya un accidente", señalaron quienes esperaban. Otro de los reclamos es el pedido de las fuerzas de seguridad competente para que el tránsito se dé de manera segura, teniendo en cuenta que los vecinos de la zona aseguran que durante el transcurso del segundo día del año no se contó con personal oficial, consignó el diarioEn cuanto a la demora, diferentes medios de Paso de los Libres aseguraron queMientras que los turistas y demás personas con domicilio en otras ciudades o países deberán continuar realizando los trámites migratorios por la vía habitual.Para ingresar se debe contar con DNI tarjeta y/o pasaporte y aclararon que no se aceptarán constancias de extravío ni documentos digitales.Además, hay que tener el registro migratorio de ingreso y posterior salida ante la Policía Federal de Brasil, que se realiza en la frontera sobre el puente Getulio Vargas.En lo que hace al calendario de las vacunas contra la COVID-19, deben contar con la constancia de vacunación física o digital, en el cual se requieren dos dosis de vacuna o una en el caso de la monodosis.En el caso de aquellas personas que no cuenten con vacunas, deben presentar un PCR negativo o un antígeno menor a 24 horas y el PCR tiene que ser menor a 24 horas.En tanto, para ingresar a Argentina nuevamente no son necesarias las solicitudes vinculadas al coronavirus.Cabe destacar que el Gobierno de Brasil posee a su vez un sistema de registro previo a través de Internet que permite agilizar los trámites para cruzar a su país, el mismo se puede realizar ingresando a https://www.gov.br/pt-br/servicos/pre-cadastro-migratorio lo que llaman Pré-Cadastro Migratório.