En auto desde Paraná a Brasil: las tres rutas, distancia, dónde dormir y precio

-Por Paso de los Libres y Uruguayana:

Este verano, Brasil se perfila como uno de los destinos más elegidos por los argentinos para sus vacaciones. Su cercanía, sus lindas ciudades y sus playas paradisíacas invitan a cruzar la frontera para pasar unos días de descanso en el país vecino.. La distancia varía entre 100 o 200 kilómetros de acuerdo a la ruta elegida.. Se trata de la ruta más elegida, probablemente por ser la más corta. Se llega a la ciudad correntina de Paso de los Libres y, a través de un puente, se cruza el Río Uruguay para ingresar a la ciudad brasilera de Uruguayana. Desde esta ciudad se continúa hasta Porto Alegre y, desde allí, se toma la ruta BR 101 que comunica a las diferentes ciudades y balnearios del sur de Brasil como: Torres, Laguna, Ferrugem, Praia do Rosa, Florianópolis y Camboriú. En total son 1.500 km recorridos.: las personas que crucen con su vehículo por la frontera de Paso de los Libres/Uruguayana podrán adelantar trámites migratorios de forma online. De esta forma se busca agilizar y facilitar el ingreso de turistas argentinos a Brasil.

-Ruta desde Corrientes y Misiones:

Aquellos argentinos que residen en el norte del país, tienen la posibilidad de viajar hasta Misiones y, desde allí, cruzar la frontera en la localidad de Bernardo de Irigoyen para luego continuar hasta Florianópolis.Desde Paraná hacia Bernardo de Irigoyen hay 1.027 kilómetros y, desde ese punto hacia Florianópolis, 715 km. Quienes residan en Paraná y elijan esta ruta, recorrerán una distancia de 1.750 kilómetros. Distancia que se acorta para quienes vivan cerca de Misiones.También se puede hacer el cruce por el puente internacional que comunica la ciudad correntina de Santo Tomé con la brasilera de Sao Borja. Ya en Brasil, se continúa por las rutas 285 y 282 hasta Florianópolis. Sólo 17 km separan a Santo Tomé de Sao Borja y 893 km a ésta última de Florianópolis. Desde Paraná hasta Santo Tomé hay 604 km. La distancia total será de 1.514 km.

-Viajar a Brasil por Uruguay

Una opción sencilla consiste en ingresar a Uruguay y viajar a la localidad fronteriza de Rivera. Desde allí, se ingresa a la ciudad brasilera de Santana do Livramento y por la por la BR 158 se conduce hacia Santa María. RSC 287, BR 386 y BR 448, son las rutas que conducirán luego a Porto Alegre. Después se debe tomar la a ruta BR 290 hasta llegar a la BR101, en la costa de Rio Grande do Sul. La ruta BR 101 conduce hasta Florianópolis. Desde Paraná hacia Rivera hay 617 km, y desde ahí hasta Florianópolis 947 kilómetros. El total sería de 1.564 kilómetros.

¿A dónde dormir?

Antes de viajar a Brasil, es necesario mentalizarse: el tirón es largo y mejor considerar el trayecto como parte de las vacaciones. Una de las opciones más elegidas por los turistas es parar a pernoctar a mitad de camino. De esta forma, se tarda un poco más en llegar, pero es más seguro.Quienes decidan ir por Corrientes y cruzar la Frontera por Paso de los Libres, tienen dos caminos para llegar a Florianópolis. Dependiendo de la ruta elegida una vez cruzada la frontera, podrán parar a descansar en: Alegrete, Rosario do Sul y Sao Gabriel (quienes vayan por la ruta 290) ó São Borja (quienes vayan por ruta 285).El hotel Sao Luiz ofrece alojamiento, una noche durante la segunda quincena de enero, para 4 personas (2 adultos y 2 niños), con desayuno incluido por $29.203 (con impuestos incluidos). Por otro lado, el Marechal Plaza Hotel, de 3 estrellas, ofrece alojamiento una noche durante la segunda quincena de enero, para 4 personas (2 adultos y 2 niños), con desayuno incluido por $15.557 (con impuestos incluidos).El hotel Alegrete, de 3 estrellas, ofrece una noche de alojamiento, la segunda quincena de enero, con desayuno incluido para 4 personas (2 adultos y 2 niños) por $10.058 (precio final). Por otro lado, el hotel Solar Flores, de 2 estrellas, ofrece una noche de alojamiento para 4 personas (2 adultos y 2 niños) durante la segunda quincena de enero por $9.891 (precio final).El Guilet Hotel, ofrece una noche de alojamiento, la segunda quincena de enero, con desayuno incluido para 4 personas (2 adultos y 2 niños) por $11.064 (precio final). Por otro lado, el hotel Viva Vida, ofrece una noche de alojamiento con desayuno incluido, para 4 personas (2 adultos y 2 niños) durante la segunda quincena de enero por $18.608 (precio final).Quienes elijan cruzar a Brasil por Bernardo de Irigoyen, pueden pernoctar en el paso fronterizo Dionisio Cerqueira. El hotel LF by Feliciano, ofrece la estadía por una noche para 4 personas (2 adultos y 2 menores) con desayuno incluido , durante la segunda quincena de enero por $13.747 (precio final). También se puede pernoctar en la localidad de União da Vitória.En este caso, el Hotel 10 ofrece estadía de una noche para 4 personas (2 adultos y 2 niños), durante la segunda quincena de enero, con desayuno incluido por $16.295 (precio final). Otra opción es el hotel Turella de 3 estrellas. Ofrece estadía de una noche para 4 personas (2 adultos y 2 niños) durante la segunda quincena de enero, con desayuno incluido por $16.228 (precio final).Si la decisión es llegar a Brasil por la vía uruguaya, una vez cruzado el paso fronterizo en Rivera, se puede pernoctar en Rosario do Sul o en Sao Gabriel.El hotel Ibicui ofrece una estadía de una noche, durante la segunda quincena de enero, para 4 personas (2 adultos y 2 niños) con desayuno incluido, por $18.443 (precio final), indicó. Por otro lado, el hotel Comodoro, de una estrella, ofrece la estadía de una noche durante la segunda quincena de enero, para 4 personas (2 adultos y 2 niños), sin desayuno por $7.000.