Invitan a clases de danzas árabes en la Sociedad de Unión Árabe Paraná

En una iniciativa que busca promover la diversidad cultural y el arte, la Sociedad de Unión Árabe Paraná invita a la comunidad a sumarse a sus clases de danzas árabes. La profesora a cargo, Victoria, destacó la riqueza y variedad de este arte: “Las danzas árabes son un mundo muy amplio, no hay que quedarse con lo tradicional que uno conoce, también hay fusión con el tango, bollywood, flamenco, entre otros”.Las clases están abiertas para personas a partir de los 6 años, y ofrecen la posibilidad de formarse paraAdemás, se llevan a cabo muestras anuales que permiten a los alumnos mostrar sus habilidades y progresos.Entre los testimonios de los alumnos, una alemana compartió su experiencia en el encuentro nacional de danzas árabes en Buenos Aires, destacando su dedicación y amor por esta forma de expresión: “Hace diez años que hago danzas y siempre perfeccionando porque me gusta mucho y hay que saber un poquito más”.Para finalizar, otra alumna entusiasta comentó: “Yo comencé hace poquito, pero me gusta un montón. Es un ejercicio, es divertido y está muy bueno”.