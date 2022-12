Con qué conviene pagar en Brasil o en Uruguay: ¿dólar, débito o crédito?

Tarjeta de débito:

Para los argentinos, no da igual pagar con tarjeta de crédito, débito o efectivo cuando de viajar al exterior se trata. Abrirse una cerveza en las playas de Brasil puede costar casi un 15% más caro, dependiendo del medio de pago que se utilice.La última novedad llegó a mediados de octubre, cuando el Ministerio de Economía anunció un recargo del 25% en Bienes Personales sobre las compras con tarjeta mayores a los US$300 mensuales. Fue el nacimiento del dólar Qatar, que también tiene un 30% de impuesto PAIS y un 45% a cuenta de Ganancias sobre el valor del tipo de cambio oficial minorista ($180,50, al 22 de diciembre). Con un 100% de recargos, los turistas que utilizaron el plástico tienen que enfrentarse a un dólar a $361.Luego de las distintas medidas oficiales en medio de la crítica escasez de reservas que enfrenta el Banco Central, el llamado "dólar tarjeta" tuvo un salto del 75% respecto de la cotización oficial.Con el Mundial, los recargos subieron al 100%, para quienes acumulen consumos por más de u$s 300 en el mes, conocido como "dólar Qatar".Eso se suma, a lasque pueden variar según el país visitado, el tipo de cuenta vinculada a la tarjeta, la posibilidad de cada viajero de accederTanto al llevar una tarjeta de débito como una de crédito es importante hacer un aviso de viaje a la entidad emisora, informando los países de destino y las fechas de partida y regreso.Este trámiteOtra gestión útil es pedirle al banco que aumente los límites de la tarjeta de crédito, y ajustar los topes de compra y extracción de la de débito según lo que se pueda llegar a necesitar durante la estadía.: por el momento, no hay tope para pagos de bienes y servicios en el extranjero, excepto por el límite definido por la entidad financiera en función de los ingresos y el historial crediticio de la persona.Los gastos realizados en. Y ese saldo se podrá abonar de dos maneras, a elección del viajero:-En dólares, usando ahorros sin recargos.-En pesos, convirtiendo el monto a la cotización oficial del día más un 75% (30% de "impuesto PAIS" y 45% de adelanto de Ganancias o Bienes Personales).No obstante, si los consumos del titular del plástico superaran los u$s 300 en el mes, se aplicará el "dólar Qatar", con lo cual el recargo, al sumarse la nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales.: puede ser utilizada para extraer efectivo del exterior en moneda extranjera (dólares, euros, reales, pesos uruguayos, etc.). Pero hay un tope de 50 dólares en los países limítrofes y de 200 dólares en el resto del mundo.Sin embargo,, hasta llegar al límite de anticipos fijado por el banco.Lo que debe tener en cuenta el turista es que estas operaciones son préstamos, por los que deberá pagar comisiones e intereses, que suelen ser altos.No. Aquellos que tengan una cuenta en pesos también pueden emplear su tarjeta de débito para hacer compras y extracciones en moneda extranjera fuera del país.Si el turista tiene una cuenta en pesos y también una en dólares, ambas vinculadas a la misma tarjeta, puede decidir en cuál de sus cuentas le harán los débitos de sus compras. Esa elección se puede hacer por home banking u otras vías que el banco ofrezca.Si la tarjeta de débito está configurada para tomar dinero de una caja de ahorro en dólares, se podrán realizar compras en moneda extranjera sin topes ni recargos, hasta que se agoten los fondos.Si la tarjeta debita el dinero de una caja de ahorros en pesos, cada dólar gastado afuera se pesificará de inmediato al cambio "turista" del día (cotización oficial más 75% de recargo); o al "dólar Qatar" (oficial más 100% de recargo) si los consumos de la persona superan los u$s 300 en el mes.-Si los fondos se debitan de una caja de ahorro en dólares, los viajeros pueden sacar efectivo por el equivalente a todo lo que tengan depositado en la cuenta.-Si los fondos se debitan de una caja de ahorro en pesos, la operación se toma como una compra de dólares por home banking (operación que muy pocas personas tienen permitida).En este caso, entonces,y el tope de retiro será lo que quede del cupo deAdemás, se pueden sumar comisiones por parte del banco emisor de la tarjeta de débito; y de la red a la que pertenece el ATM, por lo que conviene averiguar antes de realizar esta opción, indicóAl haber cargos extras por operación,, en lugar de hacer varios retiros pequeños.