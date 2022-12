Tras lluvias e inundaciones, aseguran que se normalizó la situación en Camboriú

Expectativas por la temporada

Las playas de Balneario Camboriú, en el Litoral Norte de la provincia brasileña de Santa Catarina, son de los destinos vacacionales predilectos de argentinos. En las últimas semanas aumentaron las consultas respecto a cuánto cuesta viajar a esa ciudad, pero había muchas dudas porque en el último tiempo hubo inundaciones a causa de torrenciales lluvias.José Luis Saravia, referente del rubro inmobiliario en Santa Catarina, afirmó que “ahora las cuestiones climáticas ya están un poco más normales".Recordó que hace unos días “llovió mucho en poco tiempo, lo que produjo inundaciones y desmoronamiento de algunos morros que están al costado de la BR-101, que es la autopista más importante de la región”.Respecto a si la gente canceló sus reservas como consecuencia de las inundaciones e inconvenientes generados por la lluvia, aseguró que “no, porque los turistas llamaban para preguntar, consultaban si habría algún tipo de problema. Se les iba informando, poniendo al día con la información que daba Defensa Civil, por lo cual los que venían a pasar Navidad lo hicieron y los que planean venir para Año Nuevo también vendrán. Lo mismo ocurrirá con quienes llegan a pasar sus vacaciones en enero y febrero”.Por otra parte, Saravia expresó que están “realmente sorprendidos por la cantidad de gente que ha hecho sus reservas en Camboriú y, en general, en todo el estado de Santa Catarina”.“Nosotros hace más de un mes que estamos con la reserva total de ocupación de diciembre y de enero. Hace más de un mes que no teníamos disponibilidad para enero. Para febrero la primera quincena está bastante llena, con un 70% de reservas por ahora. Para la segunda quincena hay un poco más de disponibilidad”, comentó.Recomendó a los turistas viajar “con las reservas hechas para evitar el mal momento de llegar y correr el riesgo de no encontrar alojamiento, momento difícil especialmente cuando se viaja con toda la familia”.Otra recomendación que dio es “siempre cerciorarse de que están haciendo las reservas con una inmobiliaria habilitada, para no ser víctima de estafas”.