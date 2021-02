“Los mosquitos pueden generar resistencia a insecticidas”: cuándo se los fumiga

Por qué pican los mosquitos

Unadurante estos últimos días. La situación genera malestar e irritación en la población, que pronto se armó de repelentes y espirales para hacerle frente a “la mosquitada”., explicó auno de los biólogos del Instituto Malbrán, Arturo Lizuain. Y en ese sentido, el especialista aclaró que las larvas eclosionan todas al mismo tiempo., indicó al detallar que “los adultos albifasciatus emergen después de las crecidas de los ríos, tienen queSegún indicó, “los mosquitos se alimentan con jugos vegetales, por eso se recomienda cortar el pasto para que no haya vegetaciones elevadas donde puedan descansar”.En la oportunidad, refirió que. Sin embargo, aclaró que, dada la existencia de vacunas aprobadas, “en Argentina, hace bastante tiempo no se reporta la Encefalitis Equina del Oeste que acarreó problemas económicos porque afectaba a los ganados, principalmente a los caballos”., destacó Lizuain.Consultado al especialista cómo combatir a estos insectos tan molestos, Lizuain recomendó “productos autorizados por el ANMAT”. También mencionó “variantes naturales, como la citronella, pero no tienen una eficacia 100% comprobada”., porque a diferencia del Aedes aegypti que pone sus larvas en recipientes artificiales, el albifasciatus lo hace en cuerpos de aguas naturales producto de subidas y crecidas de los ríos o charcos que se forman en zonas rurales”, diferenció el biólogo.En relación a los depredadores naturales mencionó a “las larvas de los odonatos (libélulas) y los insectos coleópteros (escarabajos).Sin embargo, el investigador instó a. “Lo más recomendable son los controles a través de barreras físicas”, insistió al respecto.Respecto a las, Lizuain aclaró que “están delimitadas, porquey, además, porque se puede afectar a otra biodiversidad del ambiente”., remarcó.