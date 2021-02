Paraná Realizan operativos de fumigación por invasión de mosquitos en Paraná

"Hace 40 años que voy a la isla y nunca vi semejante enjambre de mosquitos", relató Don Hilario Amadeo Müller, más conocido como Lali, quien aparece en un video de celular, grabado el miércoles 10 en la isla Minin, frente a la localidad de Villa Urquiza."Recuerdo que en el año 1979 hubo una gran mosquitada, pero como ésto, nunca visto", reflexionó el hombre, quien también contó que a raíz de las picaduras debió tomar medicamentos porque estaba afiebrado."Cuando se juntaban entre 80 y 100 animales que se movían se levantaba un enjambre de mosquitos, se veía todo negro. Hacía días que no íbamos a la isla, y ahora van a pasar varios. Entre el repelente que me puse y las picaduras, sentía un ardor en la cabeza y además estaba afiebrado", indicó Müller aEs tal la molestia que provoca la picadura y el zumbido constante de mosquitos en los animales, que no pueden alimentarse, por lo que si se prolonga la invasión de mosquitos pueden llegar hasta la muerte.