Invasión de mosquitos en Paraná: “Eran grandes nubes repletas de insectos"

Una gran cantidad de mosquitos se observaron en la capital de entrerriana en los últimos días, producto de las lluvias y el alto nivel del río. Elonce TV recorrió diversos lugares de la ciudad y conoció la opinión de los paranaenses.A su vez contó que uno de sus métodos para que estos insectos no le piquen, es “usar repelente diariamente, me persiguen mucho los mosquitos, puede ser por la sangre dulce”.“Ayer alrededor de las 20 horas del domingo parece que hubo una invasión, luego mermó un poco”, señaló una mujer.En tanto, un hombre que se encontraba cerca de la Plaza1º de Mayo, resaltó que “el viernes por la noche fui a la playa, y estaba insoportable la cantidad de mosquitos, no se podía estar”.“Los mosquitos son enormes. Nunca vi algo así”, añadió.“Había una nube de mosquitos, era imposible caminar o estar sentada en las veredas”, valoró una vecina de la capital entrerriana.Y aseguró, que “la humedad, el agua estacada y la lluvia creo que son las causas de tantos mosquitos. También noto mucho la presencia de `jejenes´ y son mucho peor que los mosquitos”.“No puedo salir al patio, que nos invaden, hay enjambres. Estamos con repelente, espirales y pastillas de fuyi”, culminó.