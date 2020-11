Juicio por jurados: "El veredicto de culpabilidad o no tiene que ser unánime"

Institucionales La ministra Romero celebró el primer Juicio por Jurados en Entre Ríos

Con la presentación de los alegatos, finaliza este viernes el primer juicio por jurados que se realiza en la provincia de Entre Ríos. Se trata de la causa por el homicidio de Milton Luna de 25 años, que fue asesinado a balazos en abril de este año en Paraná. El acusado es Carlos Iván Caminos.El debate se realiza con la presencia de 12 ciudadanos titulares y cuatro suplentes, que encabeza el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Pablo Vírgala. Según supo, el jurado que faltó a la primera audiencia "justificó su llegada tarde por un inconveniente".el coordinador general de Juicio por Jurados, Elvio Garzón.En la oportunidad, reveló que "las dudas principales las que hacen referencia los jurados es si iban a ser filmados, si se iba a conocer su identidad". A lo cual, aclaró que a los integrantes del jurado popular "se les explicó que, en ningún momento, son filmados; están individualizados con un número -no con nombre y apellido- y están en contacto permanente con nosotros porque tienen un número de teléfono celular a disposición las 24 horas por si tuvieran algún inconveniente". "Hasta ahora ninguno planteó nada", aclaró Garzón al recordar que "los jurados tienen que acatar las primeras instrucciones que les da el juez, y una de esas es que no hablen nadie respecto a que son jurados, ni del hecho en particular".Asimismo, aclaró que no se transmitieron las declaraciones de los testigos "para preservar la veracidad de los testimonios"."Teniendo en cuenta el hecho y las pruebas, en tres horas de deliberación, el jurado puede tener un veredicto; para que sea de culpabilidad o no culpabilidad, el veredicto tiene que ser unánime", cerró.