Marea de chicos en la playa: "Los jóvenes no pueden actuar como si no pasa nada"

El sábado entre 2.000 y 3.000 jóvenes se reunieron en la playa de Villa Urquiza. Sin respetar el distanciamiento social, uso de barbijo, entre otras medidas.En torno a lo ocurrido, el jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, Guillermo Grieve, dijo a, que "es muy importante que se reflexione un poco, se había aclarado que a partir de la última semana de octubre la cantidad de casos habían aumentado y de esa manera subieron los números en la internación. Habíamos dicho que estos números se iban a mantener durante noviembre y quizás los primeros 15 días de diciembre"."Esto nos obliga a ser muy responsables, porque nosotros deberíamos mantener una meseta y luego intentar que desciendan los contagios, pero si no se hacen las cosas bien, eso no se va a lograr", resaltó."Luego, en los últimos años logramos tener un descenso significativo y llegamos bajar a 15 jóvenes fallecidos y a menos de 25 lesionados. Esto es entre un 50 y 70 por ciento, gracias al uso de casco", resaltó el jefe de terapia intensiva."Lo que los jóvenes hicieron no lo tiene que hacer, deben respetar las normas. En diciembre veremos en qué situación estamos. La sociedad debe exigirse mutuamente", manifestó.Además, aclaró que "toda actividad al aire libre protege, pero se deben respetar las normas, lo que se no se puede hacer es estar como si no pasara nada, olvidándonos de la situación"."Noviembre y la primera quincena de diciembre son fundamentales para lo que va a ocurrir en Paraná y en la provincia respecto a salud de la población", sentenció.En cuanto al trabajo que vienen realizando en el hospital, dijo que "la demanda es del 90 por ciento, sabemos que se estacionó y debemos empezar a bajarla"