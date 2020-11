Desalojo de jóvenes del Thompson: "Es un trabajo arduo todas las madrugadas"

Policiales La Policía notificó a más de 100 personas que participaban de una fiesta

"Hubo una afluencia importante de personas en el Thompson", reconoció ael jefe de la Departamental policial de Paraná, Raúl Menescardi, en relación a la aglomeración de jóvenes que se registró este domingo en horas de la madrugada en el balneario.Es que según explicó, "una vez que finaliza el horario autorizado para los pubs, los jóvenes buscaron diferentes lugares públicos, como las zonas del Patito Sirirí, el Thompson o el Rosedal" para continuar reunidos."Es un trabajo arduo que se debe realizar todas las madrugadas", reconoció el comisario. "Nuestro trabajo es preventivo. Cuando la temperatura es alta, estos comportamientos son más asiduos, pero siempre se trabaja para tratar de hacer respetar el distanciamiento", agregó al respecto."Los lugares públicos son buscados por los jóvenes una vez que finaliza el horario autorizado en los pubs", refirió Menescardi al confirmar que los adultos también concurren a esos eventos, no solo los jóvenes.El comisario confirmó que durante el fin de semana se registraron 70 actas de infracciones por encuentros sociales que están prohibidos en el marco de la pandemia por coronavirus."En esta etapa de distanciamiento, el propósito es lograr el distanciamiento; hay quienes lo respetan y otros, no. Y debemos trabajar con mucha tranquilidad y tesón porque en algunos se interpreta bien y en otro no", explicó el funcionario policial respecto a la labor policial durante los operativos.Finalmente, el comisario indicó que previo a las Fiestas, "hay diferentes procedimientos que conlleva un grupo más importante de policías en diferentes lugares públicos, que son los que a los jóvenes se acercan"."Navidad y Año Nuevo conllevan un importante grupo de funcionarios asignados a la vía pública para prevenir no tener que lamentar consecuencias mayores", cerró.