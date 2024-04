UPCN: “Los trabajadores del Copnaf advierten que la situación no da para más”

“No podemos creer que en un organismo tan sensible nadie se preocupe por los trabajadores”, cuestionó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, ante la falta de respuestas a las demandas del personal del Copnaf. “Nuestros compañeros entienden que la situación no da para más”, advirtió y aseguró que “si no hay un urgente llamado a la Paritaria Sectorial, el malestar se va a hacer cada vez más evidente”.“Hemos tratado de solucionar la situación de todas las maneras posibles”, expresó Domínguez y remarcó que “los trabajadores requieren soluciones urgentes a problemáticas que afectan derechos adquiridos”.Por esta razón, a través de una nota dirigida al Secretario de Trabajo de la provincia, el Sindicato solicitó formalmente que se inicie la Paritaria Sectorial del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf).“Necesitamos que se abra este espacio de forma inmediata”, subrayó la dirigente gremial y sostuvo que “si no hay un urgente llamado a la Paritaria Sectorial el malestar se va a hacer cada vez más evidente”.“Nos parece injusto que, por ser un servicio crítico, los trabajadores no puedan protestar pero, por otro lado, las autoridades se nieguen a dar la discusión y hagan lo que quieren con nuestros compañeros”, objetó Domínguez y aseveró: “Esto es un retroceso enorme, y no estamos dispuestos a eso”.Además, recordó que “hay un compromiso del Gobierno provincial, a través de la paritaria general, de que lo sectorial tiene que tratarse para que el conflicto no se generalice y no se profundice más de lo que ya está debido a la problemática salarial”.“Apostamos a que la Paritaria Sectorial destrabe esta situación, que se ha generado por la falta de diálogo de parte de los funcionarios a cargo del Copnaf”, expuso la dirigente gremial y comentó que se han realizado “numerosas asambleas en el organismo y en cada una de ellas quedaron claros los reclamos de los compañeros”.Uno de los principales cuestionamientos de los trabajadores del Copnaf se relaciona con la carrera administrativa, debido a decisiones discrecionales que perjudican a algunos de ellos. “Hubo movimientos compulsivos y quita de funciones de personal que viene realizando tareas con normalidad, con el sólo objetivo de ubicar, con contrato de servicio, a gente que no tiene vinculación con el Copnaf”, explicó Domínguez.Otra de las preocupaciones se relaciona con el código 174, conocido como código covid. Más de 800 promotores de derecho no lo percibieron en marzo, sin ninguna explicación formal y sin ningún instrumento legal que avale esa decisión. “Nos parece insólito, en ningún lugar donde se cobra el código 174 hubo una definición de este tipo”, criticó la Secretaria Adjunta.Si bien apuntó que “aparentemente se les liquidará el mes de abril”, cuestionó que no haya “ninguna información ni orden de pago respecto al mes de marzo”. En ese sentido manifestó: “Es una vergüenza que nadie dé explicaciones”.En la nota dirigida al Secretario de Trabajo, el Sindicato además designó los miembros paritarios titulares y suplentes, respetando la representatividad sindical en el marco por la Ley Nº9755 y del Decreto Nº2217, y propuso un temario de 8 puntos para abordar en la discusión, que son los siguientes:1. Resguardo y respeto por la Carrera Administrativa. Funciones y Cargos de carrera.Resolución 202/89 y Modificatorias. Ampliaciones y Derechos.2. Creación de una comisión de suplencias. Revisión de decretos. Conformada por representantes de los trabajadores y autoridades del Organismo.3. Horas extras acumuladas (Francos compensatorios) y Jubilaciones de Oficio.4. Licencias ordinarias que pretenden denegar por omisión o desconocimiento. Circular interna que ordene y regule la situación.5. Regularización de las funciones de los agentes en otras áreas o que no tienen oficina asignada. Redistribución de tareas.6. Condiciones Edilicias. Cambio de edificio, restauración.7. Ampliación de cupos o aprobación de contratos de servicio para RSE que se encuentran con el servicio recargado.8. Reincorporación de contratados de servicio y suplentes que han sido desvinculados del organismo sin justificación.