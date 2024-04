Concejal propone anular el polo gastronómico en la Costanera de Gualeguaychú

El proyecto

“Es un absurdo”: la negativa desde Turismo

La sorpresa de Hoteleros y Gastronómicos

¿Qué decían las ordenanzas anteriores?

El texto tiene la firma de la concejal de la Libertad Avanza, Mirta Sulzyk, quien busca retrotraer las obras realizadas en la Costanera para tener la antigua circulación por San Lorenzo y Morrogh Bernard, de Gualeguaychú. Desde Hoteleros y Gastronómicos fueron prudentes en su opinión, aunque adelantaron que no coinciden con la medida. Desde el área de Turismo Municipal también expresaron su oposición.La construcción de este espacio peatonal, turístico y gastronómico se dio en 2021 por situaciones extremas presentadas en el período post pandemia. En aquel momento, se priorizó que los comercios de la Costanera pudieran volver a abrir las puertas para trabajar en una crisis sin precedentes.El distanciamiento social y la ventilación necesaria, sólo se garantizaba con el uso de la vía pública. Se acordó entonces, no cobrar impuestos por el uso del espacio hasta el 2023, para colaborar con la situación económica de los privados y que no se cierren locales o se pierdan puestos de trabajo.Los privados realizaron las inversiones pertinentes, construyendo pérgolas de metal, madera y lonas para poder brindar un mejor servicio.En el texto al que accedió, la edil de la Libertad Avanza que trabaja de manera cercana con el bloque de Juntos por el Cambio, expresa: “Visto el derecho de los ciudadanos de Gualeguaychú de transitar libremente por la vía pública, consideramos la necesidad de volver a poder transitar por ambas arterias: calle San Lorenzo y Avenida Morrogh Bernard de Costanera, ya que culturalmente es nuestro paseo favorito de esparcimiento de la mayoría de los gualeguaychuenses durante todo el año; los fines de semana y uno de los lugares de mayor atractivo turístico”.“Contemplando que en época de pandemia fue oportuno la habilitación de comerciantes de ocupar las veredas y las calles donde era imprescindible el distanciamiento social. En la actualidad no hay ningún motivo para que sigan utilizando la vía pública en beneficio del sector privado, favoreciendo a unos pocos negocios y quedando en desventaja otros del mismo rubro gastronómico de la zona. Además, cuando se corta Avenida Costanera para la organización de un evento cultural o deportivo, el paseo se vuelve un laberinto, siendo difícil retornar con facilidad”, dice en su argumentación.En el articulado que deberían debatir y votar los trece concejales, se explica: “Artículo primero: Habilitar la Calle San Lorenzo para la libre circulación vehicular. Artículo segundo: establecer un término de 30 días a los comerciantes para retirar las pérgolas y otras estructuras que obstaculicen el tránsito. Artículo tercero: Restablecer el estacionamiento a 45° sobre Avenida Morrogh Bernard, lo que permitirá el estacionamiento de una mayor cantidad de vehículos”.consultó a Fernando Zubillaga, presidente del Consejo Mixto de Turismo, quien se refirió al proyecto de Sulzyk: “no estoy de acuerdo, no comparto. Me parece que es una idea que no es viable y que no tiene presente ninguna perspectiva turística, ni de desarrollo, ni de crecimiento”.“Me parece un disparate, es un absurdo”, resumió el funcionario de Davico. “Me parece que eso no va a tener tratamiento y que creo que la Costanera ya tiene consolidado un polo gastronómico que es un atractivo turístico y que más que retroceder e ir para atrás lo que hay que hacer es terminar de emprolijar, de mejorar, de embellecerlo como el resto de los espacios públicos. La costanera tiene mucho para trabajar y justamente lo que se propone a través de este proyecto de ordenanza, no tiene ningún asidero con la realidad”.Marcelo Friedrich, titular de la entidad que nuclea a los empresarios del sector, explicó aque “nos enteramos recientemente que había ingresado ese proyecto. La verdad es que nos tomó por sorpresa, porque venimos trabajando juntos con el Municipio en cuanto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo turístico de la ciudad y el polo gastronómico y de la zona de la Costanera”.Asimismo, aseguró que el espacio “es muy valorado por los vecinos y el turista, porque se ha transformado en un paseo para nuestro público. La ciudad no está en contra del paseo, todo lo contrario, por lo que nos sorprende mucho y estamos tratando de averiguar un poco más. Entendemos que de parte del área de Turismo no se está contemplando ningún tipo de acción respecto de quitar este paseo”, concluyó.La normativa anterior establecía que únicamente podían instalarse corralitos en la temporada de verano, y hasta Semana Santa. Durante la pandemia se tomó la decisión de dejar sin efecto esa ordenanza para que se puedan instalar estos espacios al aire libre.Con posterioridad se sancionó el texto que establecía beneficios no sólo para los que están en calle San Lorenzo, sino también para los que están fuera, teniendo como fundamentación la democratización del espacio público, sobre todo porque quienes están en Costanera tienen mucho más espacios que los que no.De esta manera se definió que los corralitos que no superan los 10 metros cuadrados, no tenían que pagar; por lo cual, era gratuita la ocupación del espacio público. Esto se dio en la mayoría de los corralitos que se encuentran dentro de la ciudad.Ahora, comenzará el debate interno en el Concejo Deliberante para conocer si el proyecto de La Libertad Avanza tiene acompañamiento, o si queda en un cajón. Fuente: (ElArgentino)