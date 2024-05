Reactivarán el programa de computadoras “Conectar Igualdad”: cuándo comienza

Reactivarán un plan de entrega, ¿cuándo comienza?

¿Cuáles son los objetivos del Conectar Igualdad?

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, confirmó que se reactivará un programa para entregar computadoras gratis a estudiantes de los distintos niveles académicos. Se trata de una prórroga a un antiguo beneficio que daba el Gobierno.A través de la Resolución 113/2024, el Gobierno informó la revalidación de esta prestación que tendrá requisitos sencillos. Vale remarcar que antes, se otorgaban las netbooks por sorteo, aunque todavía no se conoce el sistema para repartirlas en esta nueva edición.La cartera de Educación señaló que reactivarán el programa Conectar Igualdad, para dar más herramientas tecnológicas a los jóvenes en edad escolar.La prórroga tendrá una duración de dos meses y el costo vendrá del presupuesto otorgado al área dependiente del Ministerio de Capital Humano.Vale remarcar que todavía no se habilitó una inscripción oficial y que, antes, las computadoras se entregaban a través de autoridades provinciales y municipales a partir de acuerdo firmados con el Gobierno nacional.Otro punto a destacar es que la tecnología no solo se utiliza para contenidos que se vean durante las clases, sino también para realizar cursos de idiomas y programas académicos remotos como con la plataforma Juana Manso, señalóEl Gobierno de Javier Milei remarcó que mantendrán las mismas metas que sus antecesores:-Planificar, coordinar y gestionar la provisión de recursos tecnológicos a alumnos y docentes en las escuelas públicas de gestión estatal en el marco del Programa.-Participar en el diseño, la implementación y el seguimiento de los procesos administrativos y los circuitos logísticos y de control que aseguren la entrega de las computadoras objeto del Conectar Igualdad a sus destinatarios.-Proponer criterios de priorización para la asignación gradual de computadoras en las escuelas de educación secundaria y especial de todo el país, así como en el caso de ampliación al resto de los niveles educativos.-Impulsar y coordinar acciones que posibiliten el acceso y mejora en la conectividad de los establecimientos educativos.-Articular con la Secretaría de Educación, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el Instituto Nacional de Formación Docente y EDUC.AR S.E. la elaboración de propuestas y contenidos educativos para facilitar la utilización de los recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.-Organizar la atención de consultas de los establecimientos educativos y coordinar la asistencia a las autoridades escolares en lo relativo a la implementación del Programa.