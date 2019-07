A pocas horas del eclipse de sol: El tiempo acompañará y crece la expectativa

Paraná Algunas de las imágenes más espectaculares del eclipse se podrán tomar en Paraná

Un eclipse total de sol tendrá lugar esta tarde y podrá ser observado en plenitud en una franja de 200 kilómetros que se prolongará por las provincias de San Juan y Córdoba.El fenómeno comenzará a estar visible en Nueva Zelanda y se proyectará completamente en Chile y Argentina, donde con distinta intensidad podrá apreciarse a lo largo de todo el territorio.La alineación exacta de la Tierra, el sol y la luna ocurrirá en la Argentina a partir de las 16:30 y se prolongará por casi dos horas.En Paraná, aunque no se observará totalmente, el disco solar se verá tapado un 94% alrededor de las 17.30 y es un fenómeno que no se da desde hace 25 años.que en noviembre de 1994 "fue a mediodía y el Sol estuvo eclipsado en más del 90 por ciento"."En este caso. Un poco fresco, sin nubosidad que impida la observación", adelantó durante el programaSe espera que dure cuatro minutos y 33 segundos en su punto máximo, es decir más que los dos minutos y 40 segundos que duró el que tuvo lugar en el 2017.Otros países de América Latina también disfrutará de este fenómeno astronómico, entre ellos Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.También será visible en islas del Pacífico como Polinesia: Samoa, Tonga, Islas Cook, Kiribati, Polinesia Francesa y Pitcairn.Después de reiterar que el observatorio de Oro Verde no estará abierto porque "no hay una buena línea de observación, por lo que nos trasladaremos al muelle de Bajada Grande", Mariano Peter adelantó por qué ese será uno de los lugares donde se podrá tener las mejores imágenes:, por lo que estimó que creen que a bajada Grande "puede ir una gran cantidad de gente. Tendremos a la venta también algunos anteojos específicos para observación solar, de la disponibilidad de tres telescopios".Finalmente, Peter expresó que este martes, antes del atardecer "la luz bajará considerablemente", aunque aclaró que "no será tan marcado porque ya de por sí hay menos luz que a mediodía".-Lugar: Bajada Grande (zona muelle), Paraná-Hora de Inicio: 16.30-Porcentaje del Eclipse desde Entre Ríos: 94%-Bono Contribución para las Observaciones Telescópicas: $50-Observación Telescópica: La AEA dispondrá de tres telescopios con filtros solares para las observaciones-Venta: Habrá una cantidad limitada de anteojos especiales para observación solar-A Tener en Cuenta: Las personas que se acerquen podrán llevar reposeras, cámaras fotográficas, telescopios, máscaras de soldar, etc.