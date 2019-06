El eclipse total de sol ya tiene su chacarera

Los alumnos de los 4º grado Verde y Naranja de la Escuela N°159 "Provincia de Jujuy", en la localidad de Carpintería en San Luis, compusieron, entonaron y grabaron la "Chacarera del eclipse solar" en honor al ansiado fenómeno astronómico que mantiene el vilo al país, pero sobre todo a las seis provincias en las que se verá con totalidad.

Esta chacarera, en particular, es muy educativa ya que explica de manera simple, pero poética, qué es lo que sucederá el 2 de julio. "Por tan solo dos minutos el Sol se apagará y la Luna enamorada lo eclipsará" dice una estrofa de la canción que está entonada por dulces voces.Si bien el increíble fenómeno se verá en todo el país, de manera total solo se podrá apreciar en una estrecha franja de 200 kilómetros de oeste a este. Que incluye al Océano Pacífico, una parte de Chile, centro de San Juan, sur de La Rioja, norte de San Luis, centro de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires.Los puntanos están muy expectantes por el fenómeno natural, e incluso, ya hay una gran reserva en hosterías, hoteles y hostels que albergarán a cientos de turistas.Elena Perea es la maestra de música que se enfocó en el gran acontecimiento y decidió homenajearlo con una chacarera: "Fue a partir de una charla que hicieron desde el Planetario, y esto lo suelo aplicar con todos los contenidos que se dan en la escuela. Me puse a investigar y la letra fue saliendo sola. A los chicos les encantó, quedó muy linda", relató.Si bien la maestra es santiagueña hace tres años que vive en la Vila de Merlo: "Estoy cumpliendo todos mis sueños, haciendo cosas que antes no hice. Dejé en Santiago 36 años de servicio y me vine acá porque me enamoré del lugar. La verdad que valió la pena".Perea también contó que de este proyecto participaron las docentes Silvana Olguín, Jimena Priore y Willy Braun.Los alumnos ya le pusieron ritmo al fenómeno astronómico y esperan ansiosos el próximo martes: "Esta es la chacarera eclipse solar y dichosos de los puntanos lo podrán gozar", así finaliza la hermosa canción.