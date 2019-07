Falta un día para el eclipse: Claves para verlo en Entre Ríos y otros detalles

Mañana se producirá un eclipse total de Sol que solo tocará tierra en Chile, Argentina y en la isla de Oeno, un pequeño atolón coralino del Pacífico central. Será el único eclipse solar total de este año. La Luna bloqueará el Sol proyectando una sombra oscura sobre una franja de Chile y Argentina.En Argentina la franja del eclipse total abarcará a cinco provincias: San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.El comienzo del eclipse será a eso de las 16.30 cuando se observe una pequeña muesca oscura sobre el sol. Ese tajo irá avanzando a lo largo de más de una hora hasta dejar sólo un delgado borde luminoso.Mientras esto ocurre, la iluminación del lugar disminuye progresivamente. Diez minutos antes de la totalidad, la oscuridad es notable, la temperatura baja y los animales se inquietan.Desde el Observatorio Astronómico Oro Verde se han organizado algunas actividades y se instalarán telescopios en la zona del muelle de Bajada Grande.para participar del evento observacional que están organizando, por lo que difundieron un mapa para facilitar la llegada de viajeros.

Sociedad Reiteraron los consejos para ver el eclipse tras un audio que generó alarma

"Va a ser un eclipse total de sol pero en Paraná no se va a ocultar en su totalidad, no se va a ver eclipsado en el 100% porque estamos fuera de la franja de totalidad", aclaró a Mariano Peter, de la Asociación Entrerriana de Astronomía."No obstante, en Paraná el sol se verá un 94% eclipsado. Va a ser después de las 17.30 la hora en la que se produciría la máxima ocultación del sol en el cielo de Paraná. Por lo tanto, al estar tan bajo en el horizonte, estamos hablando prácticamente al atardecer, no tenemos un lugar desde el observatorio para visualizar hacia el oeste por lo tanto nos vamos a trasladar hacia el muelle de Bajada Grande, a partir de las 16.30", precisó.Desde la Asociación pretenden instalar un lugar de observación con telescopios y también una pantalla donde proyectar la transmisión que se hará del eclipse desde el área de la totalidad."Va a haber un bono contribución de 50 pesos, se van a llevar dos telescopios. La idea es además de hacer las observaciones es proyectar en una pantalla el eclipse tomando la transmisión del eclipse en la zona de la totalidad, más allá de lo que se pueda ver desde acá. Se van a vender anteojos de observación solar, el precio sería entre en 250 pesos y 400 pesos", especificó.Peter destacó la oportunidad que se presentará el martes de ver el eclipse total: "En Paraná hemos visto otros eclipses solares. Hace tres años, por ejemplo se produjo uno sobre la Patagonia. El año que viene habrá otro sobre Río Negro y lo vamos a ver de forma parcial.En esa oportunidad fue sobre las Cataratas del Iguazú. Eclipse donde esté más del 90% eclipsado el sol no se da desde el 94 y no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que se pueda ver otro".El tema del estado del tiempo será una preocupación, es que para disfrutar plenamente del eclipse deberá estar bastante despejado."Nos han dicho que hay un buen pronóstico. Tiene que estar despejado o por lo menos si hay nubes que no sean muy densas. No he visto un eclipse al atardecer así que no sé cómo será, y eso le da otro gusto, más interesante", destacó.-Lugar: Bajada Grande (zona muelle), Paraná-Hora de Inicio: 16.30-Porcentaje del Eclipse desde Entre Ríos: 94%-Bono Contribución para las Observaciones Telescópicas: $50-Observación Telescópica: La AEA dispondrá de tres telescopios con filtros solares para las observaciones-Venta: Habrá una cantidad limitada de anteojos especiales para observación solar-A Tener en Cuenta: Las personas que se acerquen podrán llevar reposeras, cámaras fotográficas, telescopios, máscaras de soldar, etc.El eclipse puede llegar a generar que las personas pasen el resto de sus vidas con pequeñas formas de media luna o anillos quemados en su visión, manchas oscuras o pérdida parcial de la vista.Debido a que la cantidad de luz es tan reducida durante el fenómeno, la pupila se abre de par en par para ajustarse a la caída de la oscuridad, pero a diferencia del verdadero crepúsculo, toda la potencia del sol sigue brillando directamente en el ojo hasta el mismo momento de la totalidad del eclipse. Esa astilla de luz solar pura que pasa a través de la pupila abierta puede quemar la retina y causar el deterioro permanente de la visión.Por eso, la primera recomendación y la más importante es: nunca hay que mirar el eclipse directamente, sin ninguna protección en la vista."Pero mucho peor es mirarlo con un instrumento óptico: un telescopio, un largavista o un catalejo, cualquier cosa que aumente el brillo, eso produce ceguera irreversible. Se quema la retina y no hay vuelta atrás", advirtió Peter en declaraciones a El Siario."Nunca se debe utilizar instrumentos ópticos sin protección, tampoco se recomienda usar placas radiográficas ni lentes para sol. Vienen unos lentes para observar eclipses pero son especiales. No se debe usar ningún método casero", insistió.