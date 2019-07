Algunas de las imágenes más espectaculares del eclipse se podrán tomar en Paraná

Sociedad Reiteraron los consejos para ver el eclipse tras un audio que generó alarma

Mañana se producirá un eclipse total de Sol. El comienzo será a las 16.30 cuando se observe una pequeña muesca oscura sobre el sol. Irá avanzando a lo largo de más de una hora hasta dejar sólo un delgado borde luminoso.En Paraná, aunque no se observará totalmente, el disco solar se verá tapado un 94% alrededor de las 17.30 y es un fenómeno que no se da desde hace 25 años.que en noviembre de 1994 "fue a mediodía y el Sol estuvo eclipsado en más del 90 por ciento"."En este caso. Un poco fresco, sin nubosidad que impida la observación", adelantó durante el programaInterrogado sobre los lugares que serán más favorables para ver el fenómeno en el país, explicó que "si bien la franja atraviesa varias provincias, hay condiciones climáticas que hacen que algunas regiones sean más propicias que otras. En la zona de Cuyo el clima es más árido, por lo que hay menos probabilidades de contingencias climáticas que suelen ocurren en la Región Pampeana. Otra cuestión es la altitud. San Juan tiene una altura sobre el nivel del mar que hace que la atmósfera sea menos densa, por lo que existe menos perturbación y humedad, lo que hace que las condiciones sean mejores para la observación astronómica".. Todo el proceso será de alrededor de una hora y media. Se verá el manchón negro avanzando. Llegará un momento en el que sólo se verá un pedacito iluminado", describió.Después de reiterar que el observatorio de Oro Verde no estará abierto porque "no hay una buena línea de observación, por lo que nos trasladaremos al muelle de Bajada Grande", adelantó por qué ese será uno de los lugares donde se podrá tener las mejores imágenes:, por lo que estimó que creen que a bajada Grande "puede ir una gran cantidad de gente. Tendremos a la venta también algunos anteojos específicos para observación solar, de la disponibilidad de tres telescopios".Finalmente, Peter expresó que este martes, antes del atardecer "la luz bajará considerablemente", aunque aclaró que "no será tan marcado porque ya de por sí hay menos luz que a mediodía".-Lugar: Bajada Grande (zona muelle), Paraná-Hora de Inicio: 16.30-Porcentaje del Eclipse desde Entre Ríos: 94%-Bono Contribución para las Observaciones Telescópicas: $50-Observación Telescópica: La AEA dispondrá de tres telescopios con filtros solares para las observaciones-Venta: Habrá una cantidad limitada de anteojos especiales para observación solar-A Tener en Cuenta: Las personas que se acerquen podrán llevar reposeras, cámaras fotográficas, telescopios, máscaras de soldar, etc.