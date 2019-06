El apagón inició por una falla en la línea de alta tensión Colonia Elía-Campana

El "Cuadrilátero" de Salto Grande

La, el detonante del apagón masivo de este domingo, se originó en el llamado, en algún punto de losEn Salto Grande se genera energía tanto para Argentina como para Uruguay y por eso la falla de hoy también afectó al país vecino.Los automatismos generan la desconexión, pero no pasó", había dicho en el mismo sentido y minutos antes su jefe, el secretario Gustavo Lopetegui en una conferencia de prensa en Hacienda.El "cuadrilátero" de Salto Grande -al que en el sector energético también llaman "anillo"- está formado por cuatro subestaciones de extra alta tensión interconectadas entre sí. Las puntas del sistema de transmisión binacional son las subestaciones: dos en la propia central hidroeléctrica, una en Colonia Elía -en el vértice inferior izquierdo y cabeza del conflicto de hoy- y otra en San Javier (Uruguay)., detalló García Pereyra.. Si bien el Ejecutivo no descarta ninguna hipótesis, incluidos ciberataques o sabotajes, prefirió enmarcar el hecho dentro de las "cuestiones técnicas". Una de las dos líneas de alta tensión que salen de Colonia Elía está en mantenimiento previsto y con torres con problemas desde hace un tiempo, algo que sin embargo, según fuentes oficiales, no tuvo nada que ver con el apagón de hoy.. Ahora hay que analizar miles de indicación, señales y posiciones: el análisis de lo que ocurrió. Eso le entregaremos a Cammesa y al regulador., dijo García Pereyra."Cada empresa de transporte verifica los límites de transmisión de cada línea. Ésta estaba dentro de lo previsto.Todo se rige por un sistema centralizado que analiza mediciones cada 10 segundo. Ese sistema le da información a los supervisores, pero el trabajo duro lo hacen las computadoras de manera automática", detalló esta tarde Luchilo mientras miraba los tableros que indicaban que ya se habían restablecido 12.500 MW, el 89% de la demanda del sistema, publicó