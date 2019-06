Corte de luz: "Hubo una desestabilización del sistema", dijo Lopetegui

Sociedad Se normaliza el servicio eléctrico tras la falla en el sistema interconectado

El Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, brindó una conferencia de prensa para informar sobre las causas del apagón masivo que afectó a todo el país. "Habrá sanciones, si hay responsables. Estamos concentrados en la recuperación del sistema", aseguró esta tarde el funcionario, que agregó que "hay una investigación en curso, con un protocolo de análisis de fallas y las empresas tendrán que presentar informes".Lopetegui lamentó los inconvenientes del apagón y dijo que las fallas son normales en todos los sistemas, pero no las causas posteriores de la desconexión automática total posterior. "No debe pasar. Es algo que se produce de manera automática. Lo hacen las computadoras del sistemas que detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo. No hay intervención humana", explicó"El presidente Macri siguió todo el día este evento extraordinario que no tendría que haber ocurrido de ninguna manera, pero ocurrió, y es muy grave. No se puede dejar al país sin electricidad de un momento para el otro", dijo.Según Lopetegui, la reserva al momento del corte era del 20% y afirmó que aún no se evaluó el costo del apagón. "Tenemos que entender por qué no se encapsuló la falla. Hoy sería desaventurado hablar de errores", dijo.Lo acompañaron funcionarios de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y Transener, la principal transportista del país, Jorge Ruíz Soto y Carlos García Pereyra, respectivamente."El sistema es robusto, pero tiene automatismos", explicó García Pereyra, quien habló de una cuestión técnica aunque no descartó sabotajes. "Hay que procesar mucha información", aseguró.El corte del suministro se produjo a las 7.07 horas. El Gobierno, que descartó un sabotaje, argumentó que la interrupción del suministro "se debió a una falla del sistema de transporte desde Yacyretá" y que "eso produjo el corte de manera automática, sin intervención humana". Uruguay también estuvo afectado.