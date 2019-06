Los diarios del mundo se hicieron eco del apagón que afectó a Argentina

Sociedad Una falla en el sistema interconectado en alta tensión fue el causal del apagón

De España a Arabia, de Italia a Estados Unidos, de España a República Checa. Casi todo los medios del mundo se hicieron eco del masivo apagón que dejó sin luz a 50 millones de personas.El corte que mantiene sin servicio eléctrico a Argentina y Uruguay desde la mañana de este domingo, es noticia en todos los rincones del planeta."Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay", informó en Twitter la compañía Edesur Argentina."Debido a una falla general en el sistema de interconexión, la Argentina y países limítrofes se encuentran sin electricidad", confirmó poco después la empresa Edenor en la misma red social.Mientras que la uruguaya UTE detalló que un desperfecto en la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino país".El apagón ya es noticia tendencia en el mundo y muchos medios como La Vanguardia de España y el Corriere de Italia lo ponen como principal información en sus portadas.Los diarios europeos agregan muchos videos hechos por la gente y centenares de tuits. "En Twitter, los vídeos e imágenes del apagón están comenzando a circular. También allí los vecinos se están preguntando qué ocurre, pues todavía no se ha dado una respuesta oficial. No es un barrio, no es una zona, es todo el país. Los responsables del Gobierno deberían salir a decir algo", reclamaban los usuarios, informa un medio europeo.