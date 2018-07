"Mi hijo descansa en paz", dijo la madre de Fernando Pastorizzo tras la condena

Policiales Nahir Galarza fue condenada a perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

Policiales Abogado de Nahir Galarza cuestionó la sentencia y anticipó que la apelarán

Silvia Mantegazza rompió el silencio ante los medios por primera vez desde el crimen de su hijo. Este martes, apenas después de que se conociera el veredicto que condenó a Nahir Galarza a prisión perpetua por matar a Fernando Pastorizzo, la madre del joven habló y dijo que está "en paz".La mujer dijo que "nunca tuve dudas" de que Galarza iba a ser condenada a perpetua porque "fueron muchas las pruebas", lo mismo que había dicho, minutos antes, su hija Carla."Yo creo que hoy Fernando descansa en paz", dijo a los periodistas Silvia Mantegazza. "Viví con muchos nervios la audiencia. Estaba confiada, pero a su vez nerviosa. Sentí el apoyo de la gente de Gualeguaychú, me conocen por mi trabajo, siempre recibí todo el apoyo de Gualeguaychú", manifestó.Los jueces determinaron que los disparos fueron voluntarios y desestimaron el argumento de la violencia de género. "Yo conocía a mi hijo, sabía que él no era violento, cero violento", agregó la madre de Fernando, que había mantenido una relación de cuatro años con la joven de 19, antes de ser asesinado.Ni Nahir ni sus padres estuvieron presentes al momento de que se leyera la sentencia, algo que Mantegazza no lamentó. "Me daba lo mismo, la verdad me daba lo mismo. Para mí ella no existía dentro de la sala. Y no le creí cuando lloraba", afirmó.Para Silvia y su familia ahora viene otro capítulo. Por último, Mantegazza dijo que para ella, "ahora viene lo peor" porque tiene que "empezar de nuevo de forma distinta" y que "recién ahora se empieza a hacer el duelo", concluyó.