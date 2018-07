"Es una caricia al alma", dijo el padre de Fernando Pastorizzo

Policiales Nahir Galarza fue condenada a perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

Al grito de "Fernando presente", gran cantidad de gente recibió en las afueras de los tribunales de Gualeguaychú a Gustavo Pastorizzo, padre del joven asesinado, tras la condena a Nahir Galarza.de San José.Luego, en diálogo con todos los medios que lo esperaban expresó: "La gente siempre me apoyó. Y supieron que esto fue un asesinato a mansalva, de manera cruenta. Siempre fuimos de frente con la verdad. Triunfó la Justicia. Fernando deja un precedente".Pastorizzo destacó que "somos muy distintos" con la familia Galarza. "No dejaría que se acerquen", dijo. Y sobre Nahir opinó: "Quien mata a mansalva no creo que se arrepienta nunca".Asimismo, manifestó que "Fernando descansa en paz", la vez que indicó que no sabe si la joven condenada "es una hiena o cínica. Quizás ella cree que está en Gran Hermano. Creo que nunca tomó dimensión del crimen que cometió".Por su parte, Carla Pastorizzo, hermana de Fernando, dijo que espera que "Nahir tenga todo el tiempo de mundo para reflexionar sobre lo que hizo mientras esté encerrada".