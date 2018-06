No hay denuncias ni condenas por abortos en Entre Ríos

Sistema de plazos

A dónde se podría denunciar

Posibles penas

A favor de la despenalización

A dos días de que se discuta en el recinto de Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de despenalización del aborto y en medio de manifestaciones a favor y en contra, la procuradora adjunta de la Justicia entrerriana, Cecilia Goyeneche, dio aun panorama sobre lo que ocurre en nuestra provincia."La legislación es unificada a nivel nacional pero lo que difiere, entre una provincia y otra, son las prácticas. En Entre Ríos la práctica es bastante progresista., pero esto se resuelve en el ámbito médico, como debe ser, y no en el ámbito penal", expresó la funcionaria judicial.En ese marco, admitió que "en otros lugares del país, desde centros hospitalarios realizan las denuncias ante mujeres que llegan a pedir auxilio luego de un aborto mal practicado".Comentó quey refirió que el sentido de perseguir a quienes pueden ser autores de estos actos apunta fundamentalmente a casos como los que se observó por entonces "en el norte de la provincia, con mucho descuido o desconsideración de las mujeres".La procuradora resaltó que "no hay ningún país donde esté absolutamente prohibido el aborto. En el nuestro tampoco", ya que está permitido cuando "existe riego para la vida o salud para la madre o en caso del embarazo derivado de una violación".Precisó que en el proyecto en debate,Por ello el aborto no sería punible hasta las 12 o 14 semanas de gestación. Fuera de ese plazo el aborto seguirá siendo delictivo. Salvo China, no existe país en el mundo en que el aborto esté totalmente permitido", enfatizó. Y fue más allá: "Estamos hablando siempre de un aborto con consentimiento de la madre, ya que si la mujer no está de acuerdo el aborto, obviamente, es un delito, más allá del momento en que se produzca".Y se explayó: ", lo que conlleva una actividad del Estado para garantizar las prácticas en el sistema de salud., lo que ocurre es que tenemos una sistema por el cual los fiscales tienen la posibilidad de decidir qué hechos se investigan y cuáles no.", argumentó Goyeneche.Interrogada sobre la pena que le podría caber a una mujer que se practica un aborto, precisó:".Finalmente, la funcionaria dio su opinión personal sobre el tema. "", expresó la procuradora durante el programa. Y completó: ", además de situación de desprotección inaceptable a esta altura. La despenalización debería estar acompañada de una decisión política del Estado de difusión y de destinar recursos reales en salud pública para tratar lo que viene implicado con la despenalización, que significa sacar estas cuestiones del tabú. Más allá del texto concreto, que puede no ser el mejor,".